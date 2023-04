Casa de Cultură din Suceava ar putea fi reabilitată cu fonduri europene, fiindcă este o entitate de interes public. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. El a declarat că pentru realizarea proiectului, municipalitatea și Casa de Cultură ar urma să încheie un acord de asociere pentru a finanța întocmirea documentației tehnico-economice. Primarul a spus: „Sînt optimist că vom găsi solutia legală și financiară să salvăm Casa de Cultură”. De asemenea, domnul Lungu a afirmat că a discutat cu directoarea Casei de Cultură, Rodica Brînză, pe tema banilor primiți de la municipalitate pentru anumite investiții, fiind vorba despre 300.000 de lei. Primarul a adăugat: „S-au schimbat mochetete, sînt în curs de schimbare husele la scaune și s-au montat șase aparate de aer condiționat de mare capacitate pentru încălzirea scenei și a sălii de spectacole. Din păcate, este foarte deteriorată fațada. Ca urmare a infiltrațiilor de apă cad bucăți de fațadă de pe pereți”

