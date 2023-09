Carrefour România, Fundația Carrefour Franța și Asociația InspirAction lansează a doua ediție a proiectului „Gust pentru Sănătate. Ora de obiceiuri sănătoase și mese delicioase”, cu scopul de a facilita adoptarea unui stil de viață echilibrat în rândul elevilor de gimnaziu și al părinților, printr-un program educațional implementat în şcolile publice din România.

Şcolile care doresc să se înscrie în program pot aplica în perioada 12-22 septembrie, prin completarea formularului pus la dispoziție de organizatori AICI. Vor fi selectate 10 școli din orașele Alba Iulia, Arad, București, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Craiova, Focșani și Iași.

„După entuziasmul și implicarea cu care am fost întâmpinați deopotrivă de elevi, profesori și părinți, în prima editie, în cel de-al doilea an de la lansare ne axăm pe extinderea și consolidarea impactului programului în mai multe școli din România. Prin acest proiect, ne aliniem angajamentului strategic Carrefour Act for Food, prin care promovăm, prin diverse acțiuni, alimentația sănătoasă și facilităm tranziția alimentară. Alături de instituțiile de învățământ și beneficiind de sprijinul autorităților centrale și locale, educăm adolescenții în privința principiilor alimentare de bază, îi îndrumăm să evite risipa alimentară și îi susținem să integreze activitățile sportive în viața lor de zi cu zi. Această inițiativă este un pas important în direcția unei comunități mai informate și mai responsabile în ceea ce privește alimentația, dar și mediul înconjurător.”, a declarat Alina Gamauf, Membru în Comitetul Executiv, Carrefour România

Conform ultimelor date prezentate în raportul Word Obesity Atlas (2023), situația obezității în România este în continuare alarmantă:

Potrivit estimărilor, aproximativ 35% dintre adulții români vor fi afectați de această problemă de sănătate, cu o creștere anuală de 2,1% în perioada 2020 – 2035;

Situația este cu atât mai îngrijorătoare când ne referim la copii, proiecțiile prezentate în cadrul aceluiaşi studiu arată o creștere anuală de 5,6% a numărului de copii afectați de obezitate, în perioada 2020 – 2035.

Mai mult decât o problemă de sănătate, obezitatea are și un impact semnificativ asupra economiei naționale: în 2035, PIB-ul României va fi afectat negativ cu aproximativ 3,6%.

Proiectul „Gust pentru sănătate. Ora de obiceiuri sănătoase și mese delicioase” a debutat în 2022, cu scopul de a-i educa pe adolescenți și părinți cu privire la adoptarea unui stil de viață echilibrat, printr-o abordare holistică.

„Suntem entuziasmați să desfășurăm acest proiect de amploare împreună cu Carrefour. Motivul este simplu – există o mare nevoie pe care acest proiect o acoperă, iar noi am conturat un program complex, care răspunde foarte bine nevoii de sănătate fizică, mentală și emoțională pentru adolescenți.”, a adăugat Simona Paraschiv, Președinte Asociația InspirAction.

Curricula programului este compusă din două părți care acoperă întreg anul şcolar 2023 – 2024:

1. În prima parte, elevii primesc noțiuni despre fundamentele alimentației sănătoase, pentru a înțelege principiile de bază ale nutriției, precum alegerea alimentelor în funcție de activitățile zilnice, conexiunea dintre mâncare și stările emoționale, dar și importanța somnului și a activităților fizice. Cu scopul de a încuraja integrarea acestor noțiuni în viețile elevilor, programul oferă de asemenea sprijin în dezvoltarea obiceiurilor sănătoase. 2. În cea de-a doua parte, elevii sunt implicați în activități practice, precum sesiuni de mindfulness, aerobic și amenajarea de grădini în spațiile exterioare dedicate.

„Ceea ce am învățat făcând parte din acest program a fost să fiu mai sănătos, atât fizic, cât și mental. Prin sănătate mentală mă refer la curaj, încredere, loialitate, dragoste și fericire, iar prin sănătate fizică la mâncatul sănătos, hidratare și sport. Am învățat despre emoții, cum să le exprim și să le gestionez. Dacă ar fi să fac un rezumat, aș spune că sănătatea este la fel de importantă ca exprimarea emoțiilor.” – elev

În cadrul primei ediții a programului au participat 220 de elevi din 7 școli, din următoarele 5 orașe: București, Craiova, Alba Iulia, Focșani și Botoșani. Aceştia au beneficiat de 250 de sesiuni de nutriție, mindfulness și aerobic, și au avut ocazia de a-și crea propria grădină cu legume și plante aromatice. Ȋn plus, în cadrul proiectului au luat parte și familiile elevilor, aproximativ 600 de părinți, bunici și rude apropiate, care au beneficiat de webinarii pe tema obiceiurilor sănătoase. Rolul celor 250 de sesiuni a fost de a dezvolta abilități ale unei vieți echilibrate, printre temele din program numărându-se: diversificarea alimentelor consumate, impactul acestora asupra nivelului de energie, a calității odihnei, corectarea posturii corporale, transformarea mișcării într-un obicei, planificarea timpului și stabilirea de obiective SMART.

„Mă bucur că fetița mea a făcut parte din acest minunat proiect cu impact. Pe parcursul proiectului, am simțit interesul ei pentru atingerea unor obiective legate de nutriție. Am început să mergem împreună la cumpărături și să fim atente la produsele locale, proaspete și atât de necesare pentru asigurarea unei alimentații sănătoase.” – părinte

Impactul în rândul beneficiarilor la doar un an de la lansarea programului educațional este unul semnificativ:

încrederea elevilor în propriile forțe a crescut cu 40%;

consumul de fast-food a scăzut cu 20%, preferința pentru nuci și semințe crude a crescut cu 20%, tot mai mulți elevi incluzându-le zilnic în dieta lor, în timp ce 70% dintre elevi aleg fresh-urile din fructe proaspete.

„Cei mici au devenit mult mai comunicativi, mai organizați, răspund cu mai multă promptitudine solicitărilor din clasă, iar relația dintre mine și ei este mult mai strânsă. Am observat și preocupări noi din sfera sportului și alimentației.” – L.F., profesoară

Despre Carrefour România

Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 400 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platformele BRINGO și Glovo, disponibile gratuit în Google Play și App Store.

Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România, eticheta “în conversie la bio”. Totodată, a lansat programul Act For Good, care transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social: prin fiecare sesiune de shopping și nu numai, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Carrefour România operează în România prin patru entități juridice: Carrefour S.A., Artima S.A., Columbus Operațional SRL și Supeco Investment SRL.

Despre Asociația InspirAction

Asociația InspirAction contribuie la educația adolescenților din România, astfel încât aceștia să devină adulți responsabili, încrezători și împliniți și desfășoară programe prin care dezvoltă competențe necesare pentru o viață sănătoasă (mental, emoțional și fizic). În același timp, lucrează și cu părinții și profesorii lor pentru maximizarea rezultatelor dorite. Scopul Asociației InspirAction este să inspire un milion de tineri, părinți și profesori din România să devină o variantă mai bună a lor.