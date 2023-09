SkyTower Building anunță lansarea oficială a celei de-a treia competiții publice 2023 cu premii în cadrul programului SKY’S THE LIMIT: cunoscuta competiție sportivă numită SKYRUN se organizează într-o ediție specială, pe 11 noiembrie 2023.

Ediția specială SkyRun2023 este organizată pentru un număr limitat de doar 500 de alergători împărțiți în 4 categorii de vârstă atât pentru concurenți masculini, cât și feminini. Orice persoană peste 18 ani pasionată de provocările sportive se poate înscrie la una din cele 2 categorii: persoană fizică sau corporate.

Competiția SkyRun2023 înseamnă 35 etaje, 700 trepte și 122 metri urcare.

În acest an, SkyTower donează toate taxele de înregistrare SkyRun2023 pentru cauza Asociației Climb Again, o organizație non-profit care operează centre de alpinism indoor, unde sunt organizare sesiuni de terapie, de cățărare pentru copii și adolescenți cu diferite tipuri de dizabilități.

SkyTower București a organizat anterior trei ediții SkyRun până la etajul 34 al turnului, cea mai recentă în ianuarie 2016, când concursul caritabil de alergare pe scări a adunat aproape 900 de alergători. Timpul record al ultimei ediții a fost de 2 minute și 55 de secunde.

Începând de acum, înregistrările SkyRun2023 sunt deschise pentru toți la https://skyrun.skytower.ro

“Suntem extrem de încântați să putem include o ediție specială a SkyRun în programul SKY’S THE LIMIT, cea mai recentă platformă lansată de noi, care include concursuri și competiții publice unice cu premii! În ciuda numeroaselor solicitări pe care le-am avut pentru o nouă competiție SkyRun în ultimii 7 ani, nu am reușit să le onorăm până acum din cauza lipsei de spațiu disponibil la etajele superioare. Dar acum că am identificat o scurtă fereastră de oportunitate de a folosi etajul 35 al turnului pentru finish-ul cursei SkyRun, am decis imediat că trebuie să organizăm un SkyRun RELOADED!” – a declarat Ramona Boca, PR & Marketing Coordinator pentru RPHI România – compania care deține și administrează SkyTower.

Despre SkyTower:

SkyTower este cea mai înaltă clădire din România și cea mai iconică clădire de birouri din Bucureşti. Turnul are 37 de etaje, ajungând la o înălțime de 137 de metri deasupra solului şi 60 de metri de structură subterană cu 5 etaje de locuri de parcare și depozitare. Toate zonele de birouri din SkyTower sunt iluminate natural, iar etajele superioare beneficiază de ascensoare de mare viteză, care ating o viteză maximă de 6 metri pe secundă.

SkyTower este prima și, în prezent, singura clădire de birouri din România certificată LEED Platinum Operations and Maintenance (Operaţiuni şi Mentenanţă), și deține, de asemenea atestarea Gold DGNB pentru clădiri sustenabile, în urma evaluării de către ÖGNI (Societatea austriacă pentru managementul imobiliar sustenabil). Mai mult, SkyTower este prima clădire din România certificată SHORE Gold.

Din februarie 2023, SkyTower este singura clădire din România membră a Federației Mondiale a Turnurilor Emblematice – WFGT (World Federation of Great Towers)

La Gala Forbes Romania – Best Office Buildings 2023 – SkyTower a fost distins cu premiul „CEA MAI EMBLEMTICA CLADIRE DE BIROURI DIN ROMANIA.”

In iunie 2023 SkyTower a primit 2 premii la Gala IPA – Romanian Property Awards: Office Refurbishment Award si Office Interior Award.

De la finalizarea construcției în decembrie 2012, SkyTower a devenit o emblemă a orașului, remodelând orizontul noului cartier de afaceri din nordul Bucureștiului și stimulând dezvoltarea de noi proiecte în zona Floreasca-Aurel Vlaicu.

Clădirea SkyTower este deținută și administrată de Raiffeisen Property Holding International (RPHI) si, după zece ani de activitate de succes pe piața locală, are în prezent un grad de ocupare de 100%.

