Sânziana Buruiană (39 de ani) este o mamă eroină! Vedeta a mărturisit pentru Click! că și acum o alăptează pe fetița sa cea mică, Antonia, de trei ani și jumătate. Asta după ce timp de șase ani a alăptat-o și pe Izabela, fiica sa cea mare, până a mers la școală și i-a apropit alăptatul. Astfel că Sânziana Buruiană are opt ani și jumătate de când alăptează în continuu, potrivit click.ro.

„Încă o mai alăptez pe cea mică și mă amuză faptul când mă întreabă lumea dacă o mai alăptez pe cea mică, iar eu glumesc cu ei și le zic că de asta este așa talentată, pentru că am alăptat-o pe cea mare foarte mult timp. Acum alăptarea a rămas doar pentru cea mică. Izabelei i-am întrerupt alăptarea în totalitate, din momentul când a intrat la școală, însă pe cea mică o să fie destul de greu să o fac să renunțe, deși cred că este cazul, că am observat că am probleme cu cervicala și poziția incomodă în care stau de atâția ani de zile. Cred că alăptatul acesta prelungit se simte asupra organismului meu”, a spus Sânziana Buruiană, pentru Click!

Sursa foto: Facebook

