Sânziana Buruiană își dorește să discute cu reprezentanți de la Cartea Recordurilor, căci își alăptează fiicele de șase ani și jumătate și pare că nu are de gând să se oprească prea curând! Izabela și Antonia se liniștesc foarte repede la sânul mamei, semn că vedeta a reușit să creeze o legătură extrem de specială cu micuțele sale, scrie click.ro.

La 37 de ani Sânziana Buruiană s-a schimbat radical și nu mai este blondina mereu gata de distracție pe care o știam odinioară. Este mamă cu acte în regulă și are grijă să nu lipsească prea des de lângă fetele ei în vârstă de 6 și doi ani, mai ales că încă le alăptează. Chiar dacă Izabela, fiica cea mare, mai are puțin și merge la școală, Sânziana consideră că hrănitul la sân nu are cum să îi facă rău, ba din contră. Totuși, recunoaște că fata cea mare începe să renunțe treptat la alăptat, dar cea mică nu pare că are de gând să refuze laptele.

„Sunt șase ani și jumătate de când alăptez încontinuu. Acum o alăptez și pe cea mică, care are doi ani și să vedem câți ani vor mai urma. De asta ar trebui să mă interesez care a fost cel mai mare record, chiar o să vorbesc cu cei de la Guinness Book, care a fost cea mai lungă perioadă de alăptare. Acum îmi alăptez ambii copii, cea mare deja a început să renunțe, dar cea mică încă nu și nu știu cât va mai dura. Pentru mine e o metodă foarte ușoară de adormit și de alinat orice durere”, a declarat Sânziana, pentru wowbiz.ro, conform sursei citate.

