Lenny Kravitz, singurul artist cu 4 premii Grammy consecutive la categoria “Best Male Rock Vocal Performance” va ajunge în această vară pe scena principală a unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, Untold. Recent, Kravitz a primit o stea pe celebrul bulevard “Hollywood Walk of Fame”, notează click.ro.

Fanii festivalului, dar și ai artistului de origine americană vor asculta live hituri precum „Let Love Rule”, “It Ain’t Over ‘til It’s Over”, „Are You Gonna Go My Way”, „Fly Away”, „American Woman” sau „Again”, dar și piese de pe cel mai nou album “Blue Electric Light”, care va fi lansat pe 24 mai.

Considerat unul dintre cei mai importanți artiști rock ai timpurilor noastre, Lenny Kravitz nu este doar un artist versatil, este un muzician genial, renumit pentru abilitățile excepționale în zona muzicii rock, funk și soul. Cu un mix eclectic de rock, influențe retro și pop, el a reușit să redefinească peisajul muzical încă din anii ’90 și să devină o prezență iconică în industria muzicală.

În ultimii ani, Lenny Kravitz și-a reinventat și redefinit constant sunetul și imaginea artistică. De la influențe rock clasice, la experimente funk și soul, el a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare la schimbare. Este scriitor, producător, actor, fashion designer, dezvoltator și a câștigat patru premii Grammy, patru ani la rând, iar în 2024 a fost recompensat cu Recording Academy Global Impact Award, un trofeu acordat artiștilor care au avut un impact semnificativ în industria muzicală internațională, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

