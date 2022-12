Aceste date au rezultat în urma unui sondaj de opinie realizat în perioada 15 noiembrie – 10 decembrie 2022 pe un eșantion de 2874 de persoane care au accesat site-ul TeMananc.ro.

Sondajul TeMananc.ro arată că 71% dintre români mănâncă salata boeuf atât de Paște și de Crăciun, cât și de Revelion. 9% mănâncă de Crăciun dar și de Revelion, 8% doar de Revelion, 6% doar de Crăciun și 4% la masa de Paște.

Si dacă mulți se întreabă „Punem sau nu mazăre în salata boeuf?”, sondajul TeMananc.ro a elucidat acest mister. Răspunsul este „da, punem mazăre în salata boeuf!”, au răspuns în cor Bucovina (91% ) Maramureș (83%) și Transilvania (80%). În București și Muntenia lucrurile stau altfel: majoritatea au răspuns că nu pun mazăre în salata boeuf.

Surpriza vine de la maioneza de casă: peste 92% fac maioneză de casa la salata boeuf și nu folosesc varianta mai simplă cu maioneză din comerț. Bucovina și Crișana sunt fruntașe, peste 98% din români fac maioneză de casă iar în zona Maramureșului doar 67%. Restul de 33% folosesc maioneză gata preparată, din comerț.

Sondajul TeMananc.ro mai arată că 70% dintre români fac salata boeuf cu carne de pui și doar 30% folosesc carnea de vită. În Bucovina, peste 90% din respondenți gătesc cu pui în loc de vită și cel mai mic procent din regiunile României îl găsim în Banat, unde doar 53% folosesc carne de pui.

La capitolul ornat o mare parte își dau interesul ca cei prezenți la masă să se bucure și la nivel estetic de salata boeuf. Astfel, 33% fac din ornatul salatei boeuf o adevărată operă de artă și alocă mai mult de 15 minute pentru acest lucru, 54% mai puțin de 2 minute și doar 13% nu ornează deloc salata boeuf. În schimb, la rezultatele pe zonele României, majoritatea celor care locuiesc în București, Moldova și Muntenia pun preț pe estetica farfuriei și alocș mai mult de 15 minute pentru decorat.

Mai multe detalii despre sondaj, inclusiv rezultatele în funcție de regiunile geografice, gasiți aici > https://temananc.ro/articole/sondaj-sase-din-zece-romani-pun-mazare-in-salata-boeuf-22633.html