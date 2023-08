E scandal până la cer între folcloriste! Angela Rusu și-a desființat colegele de breaslă, recent, în emisiunea lui Cătălin Măruță. Despre Elena Merișoreanu a afirmat că nu are talent, la fel și despre Saveta Bogdan. Laura Lavric a fost catalogată cel mai dur: „E perversă și rea”. Elena Merișoreanu a luat foc și i-a dat o replică usturătoare folcloristei din Ardeal, pentru Click!

Angela Rusu (49 de ani) face valuri în folclor! Artista a încins spiritele la maxim între folcloriste după ce, recent, și-a desființat colegele de breaslă în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV.

La auzul afirmațiilor făcute în emisiunea de la Pro TV, de către colega ei, Elena Merișoreanu (76 de ani), a luat foc și nu a ezitat să-i dea o replică dură cântăreței din Ardeal, în exclusivitate pentru Click! „Ce colegi am și eu?! Persoana la care faceți referire, nici măcar nu vreau să-i pronunț numele, căci nici nu știu dacă ne-am întâlnit de prea mute ori. Nu cred că are vreo calitate să facă vreo departajare între soliste! Eu 35 de ani am fost angajată la marele ansamblu Rapsodia Română. Am cântat cu cei mai mari dirijori și soliști de mare renume. Nu au avut nimic de reproșat la adresa mea. Nu cred că aș fi putut să stau atâția ani la un mare ansamblu fără talent, am fost iubită de public și de media. Și după 60 de ani scenă lumea mă iubește. Pentru mine, soliștii, nu sunt decât cei care au piese la radio.”

