De un an de zile mocnește scandalul între Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu! Cele două cântărețe, doamne ale muzicii populare românești, nu contenesc să-și arunce vorbe grele prin emisiuni televizate, căci față în față nu prea s-au mai întâlnit, notează click.ro.

Scandalul dintre Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu s-a declanșat anul trecut, în forță, la emisiunea lui Cătălin Măruţă, de la Pro TV. Invitată la Rubrica sosurile iuți, Maria Dragomiroiu a spus despre Elena Merişoreanu că este: mincinoasă, răutăcioasă şi invidioasă.

De atunci, între cele două s-a pornit „măcelul”, cel puțin la nivelul declarațiilor, care au fost cât se poate de acide de ambele părți. Cele două artiste nu au reușit să îngroape securea războiului nici până acum, dovadă stând noul atac al Mariei Dragomiroiu, de zilele trecute, din emisiunea lui Denise Rifai, unde olteanca și-a pus, iar, la colț adversara!

La întrebarea “Este Elena Merișoreanu invidioasă pe dumneavoastră?”, Maria Dragomiroiu a dat un răspuns cât se poate de acid! „Eu am spus că minte, minciuna este o boală! Sunt oameni care mint și în jurul acestei minciuni fabulează și fac o poveste. Îmi pare foarte rău, eu chiar am apreciat-o, a fost și la nunta mea, mi-a pus mulți bani pe masă. De ce să fiu invidioasă? Doamne ferește! Nici ea nu are de ce. Mi-e și greu să spun mincinoasă, are o vârstă, e mai mare cu vreo opt ani, și mă jenez să spun asta”, a declarat Maria Dragomiroiu, la emisunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, conform sursei citate.

