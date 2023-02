Scriitorul Stelian Tănase își va lansa mâine, începând cu ora 18.00, la Muzeul Național de Artă din București, cartea <Negustorul de antichități>, pe care a finalizat-o după ce a făcut muncă de anticar. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, autorul a declarat: „Am început să lucrez la această carte pe o mai veche idee, și la un moment dat mi-am dat seama că nu pot să o termin. Asta pentru că nu era bine făcută documentarea și nu mă familiarizasem suficient cu mediul. Așa că am luat niște obiecte din colecția mea, niște cărți, ziare vechi și discuri, și m-am dus la Muzeul Țăranului Român, unde am închiriat un cort și am început să vând, spre mirarea mea. Cea mai tare a fost remarca amicului meu, regretatul Ion Caramitru, care a venit chiar în weekend-ul acela când eu o făceam pentru prima oară pe-a anticarul și m-a întrebat: Ce, mă, ai dat faliment? I-am explicat că sunt acolo pe post de spion, întrucât încerc să aflu cum e viața anticarilor. Am stat doi-trei ani și am învățat această meserie. Pot oricând acum să dau un examen și să o exercit. Numai că nu am să o mai exercit acum, din moment ce am terminat romanul. Însă, este și povestea acestei documentări îndelungate și minuțioase despre lumea anticarilor”. Stelian Tănase a completat: „Mă simt foarte mulțumit că am dus până la capăt cartea <Negustorul de antichități>. A fost un roman care mi-a creat multe probleme și s-a lăsat dificil convins să fie scris”. Cartea a apărut la Editura <Corint>. Tot în intervenția la Radio Top, Stelian Tănase a afirmat că speră ca până la sfârșitul anului să termine o altă carte, care, cel mai probabil, se va intitula <Nud în oglindă> și a adăugat: „Va fi vorba despre drama unui pictor, va fi o analiză a coteriilor intelectuale, artistice liberale, de la sfârșitul anilor `80, începutul anilor `90, pe care eu le-am cunoscut foarte bine”.