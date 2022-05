Sean Norvis, Dj Lucian&Geo si Next Route lanseaza impreuna cu Larisa Sirbu, varianta de festival a piesei „Eyes On Me”.Varianta de festival este lansata impreuna cu labelul spaniol Planeta Dance Music, un label foarte popular in intreaga lume si beneficiaza de un clip care transmite un vibe pozitiv.Piesa suna foarte bine, fiind ideala pentru orice festival de gen si se bucura deja de un feedback pozitiv, fiind difuzata de Dj din intreaga lume.

DJ, producător, remixer și fondator al casei de discuri Norvis Music, Sean Norvis este un artist complet, care a reușit prin piesele și remixurile sale să cucerească inimile ascultătorilor de muzică bună din întreaga lume. Anul trecut, Sean Norvis a lansat cel de-al treilea material discografic „United Remixes”, un album care conține două CD-uri, disponibile în magazinele digitale.

DJ Lucian (Lucian Mitrache) și Geo (Naița George), doi tineri talentați și ambițioși, și-au unit forțele pentru a crea un proiect de succes. Acest proiect muzical, diferit față de ceea ce se produce pe piața muzicală românească, este cunoscut la nivel internațional si se bucura de un real succes. DJ Lucian & Geo au reușit să colaboreze cu in premiera pentru Romania cu artisti precum DJs From Mars, Wolfpack, Justin Prime, Bjones sau Korolova.

Next Route (Beznea Teodor Dorinel) este un tânăr încrezător și talentat din Sascut, județul Bacău, care e gata să cucerească piața muzicală din România, dar și cea internațională. Acesta a produs și a lansat multe piese care se bucură de aprecierea iubitorilor de muzică și este celebru deja pe rețelele de socializare, având peste 4M de Instagram Reels Views și peste 1M de Views pe TikTok.

Larisa Sîrbu este o frumoasă talentată care a mai colaborat în trecut cu Sean Norvis, pentru piesa “Here I Am”, și care a reușit prin vocea ei să transmită emoție.

Sean Norvis,Dj Lucian&Geo si Next Route va pregatesc pe viitor si alte surprize muzicale de exceptie.

Link Youtube:https://youtu.be/6zIDVPALohA