Andrei Șelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly, a cunoscut faima de la o vârstă foarte fragedă. Tânărul devenit idolul unei generații a vorbit despre prețul succesului, dar și despre motivele pentru care nu mai are de gând să urce pe scenă pentru a-și încânta muzical fanii, notează click.ro.

„Am avut o pasiune, am muncit foarte mult, de mic, am avut și norocul de a descoperi asta de foarte tânăr. După aceea a intervenit munca și am ajuns să fiu împlinit profesional și financiar de la o vârstă foarte fragedă. Cred că în acest mod i-am inspirat eu pe cei care mă urmăresc. Cred că e o poveste frumoasă povestea mea, o poveste despre un tânăr care a muncit mult, a reușit în domeniul lui, acum intră și în alte domenii, face alte business-uri”, a declarat Selly, potrivit sursei citate.

