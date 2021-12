Președintele USR Suceava, senatorul, George Mîndruță , crede că senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, se va descurca în funcția de ministru al Antreprenoriatului și Turismului, chiar dacă îi va fi greu. Parlamentarul USR a afirmat, prin telefon, la Radio Top: „Daniel Cadariu are foarte multă voință, are o foarte bună credință, însă are o misiune foarte grea. Ministerul domniei sale nu există. Trebuie format, așa că pornește de la zero. Trebuie să-și formeze o echipă. Eu îi țin pumnii lui Dan Cadariu. Mă rog să facă treabă bună, mai ales că e sucevean de-al nostru, dar este în fața unei mari provocări. Are o experiență și în administrația locală, ca fost vicepreședinte al Consiliului Județean, și pe la București, fiind la al doilea mandat de senator. Teoretic ar trebui să facă lucruri bune acolo”. Pe de altă parte, liderul USR Suceava a arătat că va purta discuții cu președintele PNL al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, pe marginea relațiilor între cele două organizații. Senatorul Mîndruță a spus: „Cu domnul Flutur m-am văzut și m-am salutat și de Ziua Bucovinei și de Ziua Națională. Dînsul a fost foarte ocupat în ultima perioadă, fiind implicat direct în negocierile pentru formarea guvernului PSD-PNL-UDMR. Va trebui să avem o discuție în viitorul nu prea îndepărtat pentru că, teoretic cel puțin, la Suceava sîntem într-o alianță cu PNL. Însă, trebuie să stabilim foarte clar termenii colaborării, dacă liberalii vor dori să existe o colaborare și pe viitor”.