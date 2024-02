Cel de-al doilea sezon al misteriosului serial polițist Blanca va avea premiera pe 4 martie, exclusiv la DIVA, episoade noi fiind programate în fiecare luni, de la ora 20:00.

Blanca este o protagonistă unică, neînfricată și pasionată de viață, care a cucerit telespectatorii în primul sezon, iar noua serie le oferă șansa de a pătrunde și mai adânc în universul ei. Privitorii vor descoperi noi secrete despre familia ei (poate chiar unele mai șocante decât cele legate de moartea surorii sale), care declanșează schimbări seismice în viața eroinei și a apropiaților ei… Mai ales acum că, devenind consultant cu drepturi depline pentru poliție, are parte de provocări noi și dificile la locul de muncă, care o pun din nou în centrul investigațiilor de la secția San Teodoro.

Iubiții ei parteneri de aventuri se întorc: credinciosul cățel Linneo, Lucia (interpretată de Sara Ciocca, din Nina dei lupi), care va avea un rol și mai important în viața eroinei, tatăl ei – Leone (interpretat de Ugo Dighero, din Brancaccio) și prietena ei, Stella (interpretată de Federica Cacciola, din Nopți magice/Notti magiche). În peisaj revin și colegii de la secția de poliție: Bacigalupo (interpretat de Enzo Paci, din Capitan Basilico 2) și mai ales inspectorul Liguori (interpretat de Guiseppe Zeno, din Paza de coastă/Gente di mare): tensiunea romantică dintre el și eroină se intensifică, mai ales când Blanca devine geloasă pe o fostă iubită a acestuia. Dar și Sebastiano (interpretat de Pierpaulo Spollon, din L’allieva), care își va dezvălui laturi noi, nebănuite. În plus, apar personaje noi, care o vor obliga pe Blanca să confrunte trecutul și să decidă cine vrea să fie. De exemplu, în ciuda nevoii sale de autonomie absolută, trebuie să accepte că are nevoie de ajutor, în condițiile în care noul ei rol de consultant nu-i permite să se ocupe de treburile casnice. Persoana pe care o alege este Elena (care are 50 de ani și un mare secret).

Fiecare episod se concentrează pe investigarea unui caz într-un decor special ales, dintre cele mai celebre locații din Genova, pentru a explora lumi diferite și oamenii care trăiesc în ele, reprezentați cu realism și un strop de comedie. Pe lângă fiecare mister episodic, există și unul general, care generează întrebări de-a lungul întregului sezon. Secția de poliție este atacată de un terorist misterios, care detonează bombe, răspândește panica în oraș și o implică pe Blanca în jocul lui malefic. Într-o cursă contracronometru, aceasta va face tot ceea ce este necesar pentru a-i proteja pe cei din jurul ei.

În acest nou sezon, Blanca învață că prietenii, colegii și iubiții ne fură uneori bucăți din inimă și le duc undeva departe, iar noi nu avem capacitatea de a-i proteja sau de a ne proteja. Dar își va da seama că doar acceptând un astfel de risc poate înțelege cu adevărat frumusețea dansului în ploaie.

Serialul Blanca este produs de Lux Vide, o companie marca Fremantle.

