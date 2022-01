Militarii Detașamentului de Pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Mălini și Slatina, au intervenit cu patru autospeciale de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din satul Herla, comuna Slatina, informează ISU Suceava.

La sosirea echipajelor, ardeau bunuri din interiorul casei de locuit cu pericol de propagare la întreaga locuință și la anexele gospodărești.

Pe timpul intervenției, un echipaj SAJ a acord primul ajutor medical unui bărbat în vârstă de 55 de ani, care a suferit (la o primă evaluare) arsuri la nivelul membrelor superioare. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Au ars acoperisul locuinței pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați și bunuri din interior pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost modul greșit de aprindere a focului în sobă, fiind folosită benzină.

Incendiul a fost lichidat la ora 19:30, iar pompierii au salvat restul casei de locuit, în limitele găsite, și anexele gospodărești.