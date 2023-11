Esti in cautarea unei inspiratii pentru ziua cea mare si visezi la un cadru natural, departe de agitatia urbana? Imagineaza-ti o nunta ca-n povesti la un restaurant in Poiana Brasov, un loc unde rusticul se impleteste cu eleganta, si care a fost ales de multe personalitati publice pentru a-si celebra dragostea. Aici, sub bolta de verde a padurilor de conifere, cuplurile isi pot uni destinele intr-un peisaj feeric.

Si, pentru a te simti inspirata, Iata cateva celebritati care au ales sa-si spuna „da”-ul intr-un cadru rural, fie ca este vorba de o cabana pitoreasca sau un camp inflorit.

Blake Lively si Ryan Reynolds – nunta la Ferma Boone Hall Plantation

Cand vine vorba de romantism rustic, Blake Lively si Ryan Reynolds dau lectia perfecta. In 2012, cei doi actori celebri s-au casatorit la Ferma Boone Hall Plantation din Carolina de Sud, un loc revarsand de istorie si natura. Aceasta locatie feerica, cu alei marginite de copaci masivi si cladiri elegante cu accente rustice, a fost fundalul ideal pentru o nunta de poveste.

Allison Williams si Ricky Van Veen – ceremonie rustica in Wyoming

Starul din „Girls”, Allison Williams, si co-fondatorul CollegeHumor, Ricky Van Veen, au ales sa-si uneasca vietile in peisajul dramatic si natural al Wyoming’s-ului. Evenimentul a avut loc la Brush Creek Ranch, iar cuplul a fost inconjurat de pajisti verzi si munti la orizont. Nunta lor a stralucit prin simplitate si armonia cu natura inconjuratoare, elemente esentiale ale esteticii rustice.

Kate Bosworth si Michael Polish – nunta in stil montan

Actrita Kate Bosworth si regizorul Michael Polish au spus „da” in frumusetea salbatica a Montanei. Nunta lor a avut loc la The Ranch at Rock Creek, unde au beneficiat de peisaje montane si o atmosfera de cabana de lux. Detaliile lor rustic-sic au completat in mod subtil frumusetea naturala a locului, facand ca acest eveniment sa fie cat se poate de memorabil.

Hilary Duff si Matthew Koma – nunta acasa in propria gradina

Hilary Duff, vedeta iubita din „Lizzie McGuire”, si-a unit destinele cu muzicianul Matthew Koma in propria lor curte. Ei au optat pentru o estetica curata, rustica si intima, cu decoruri florale simple si luminite care sa creeze o atmosfera magica. Prin alegerea acestui cadru familiar si simplu, au pus in valoare conexiunea lor unica si au preferat sa se bucure de moment in intimitatea casei lor.

Chris Pratt si Katherine Schwarzenegger – ceremonie in Oaza Californiana

Chris Pratt, actorul cunoscut din filmele „Guardians of the Galaxy”, si Katherine Schwarzenegger, autoare si membra a familiei Kennedy, au dus romantismul rustic la alt nivel. Cei doi si-au unit destinele intr-o ceremonie privata la o crama exclusivista din California, San Ysidro Ranch. Decorurile nuntii lor au inclus accente florale salbatice si elemente naturale ce au reflectat dragostea lor si pasiunea pentru autenticitate.

Anne Hathaway si Adam Shulman – nunta eclectica in Big Sur

Corespunzator statusului sau de fashion icon, Anne Hathaway a ales o estetica de nunta eclectica si rurala cand s-a casatorit cu actorul si designerul de bijuterii Adam Shulman. Big Sur, California, a servi ca tablou pictoresc pentru nunta lor. Au avut parte de o ceremonie privata in aer liber, cu vedere catre ocean si decoruri care au celebrat frumusetea simpla si salbatica a coastei pacifice.

Fiecare dintre aceste nunti rustice spune o poveste de dragoste autentica, ancorata in simplu si natural. Lasa-te inspirata de aceste celebritati care au ales sa plece la altar pe cararile neasfaltate ale rusticului si sa intampine dragostea in frumusetea naturii. Alegerea unei nunti rustice este mai mult decat un trend – este o declaratie pentru a reveni la origini si a sarbatori iubirea in cel mai sincer si pur mod posibil.