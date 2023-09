În anul școlar 2023/2024 la nivelul județului Suceava funcționează 746 unități de învățământ preuniversitar, 719 dintre acestea fiind repartizate pentru activitățile de asigurare și menținere a ordinii publice structurilor IPJ Suceava.

Zilnic, pentru creșterea gradului de siguranță, vor acționa în zona unităților de învățământ, în medie 53 de patrule de poliție. De asemenea, în contextul începerii noului an şcolar, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava a dispus luarea de măsuri specifice în vederea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar. Astfel, poliţiştii suceveni acționează în zona grădiniţelor, a şcolilor şi liceelor, pentru ca deschiderea noului an şcolar să se desfăşoare în siguranţă. În acest sens, s-a dispus ca patrulele de poliţie să fie prezente în zona unităților școlare, fiecare unitate de învăţământ fiind inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei. Pentru o mai bună comunicare, fiecare şcoală este alocată unui polițist responsabil cu relaționarea cu conducerea unității, elevii și părinții acestora, datele de contact fiind afișate in zone care asigură vizibilitatea.

Poliţiştii din structurile de siguranța școlară, prevenire, de proximitate şi de la posturile comunale au avut întâlniri atât cu reprezentanţi ai şcolii, cât şi cu părinţi şi elevi.

„Pentru poliţiştii suceveni, siguranţa în şcoli constituie o prioritate, motiv pentru care poliţiştii, în parteneriat cu unităţile de învăţământ, cu reprezentanţii organizaţiilor de părinţi şi cu autorităţile publice cu atribuţii în domeniu, vor continua să acţioneze pentru îmbunătăţirea siguranţei şcolare. Totodată, structurile operative ale IPJ Suceava vor continua activitățile de verificare a microbuzelor școlare, de verificare a semnalizării rutiere din zona unităților de învățământ și vor desfășura controale la toate unitățile de alimentație publică din zona școlilor”, a transmis Poliția Suceava.