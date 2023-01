În noaptea de sâmbătă spre duminică, un echipaj de poliție care se afla în serviciul de patrulare, control și supraveghere al traficului rutier pe raza localității Plutonița, orașul Frasin, pe DJ 177A, a procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire pentru control al autoturismului condus de către un bărbat de 31 ani, domiciliat în oraș Solca. După ce a fost oprit, șoferul a relatat faptul că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Fiind verificat în bazele de date ale poliției, s-a stabilit faptul că șoferul nu figurează cu dreptul de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal și se continuă cercetările de către lucrătorii Poliției orașului Frasin, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335, alin. (1) din Codul Penal, urmând a se face propunere procedurală prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.