Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, răsuflă ușurat. Rezultatele muncii echipei sale din ultimii ani, timp în care s-au derulat licitații publice, s-au întocmit documentații tehnice și s-au obținut toate avizele și autorizațiile necesare pentru mai multe investiții în Siret au început să se vadă concret în acest an. ”Urmează 2 luni de foc pentru echipa noastră în care este necesar să finalizăm cât mai multe investiții demarate în anii 2018-2019”, a spus Popoiu. El a ținut să facă un scurt bilanț concret al primelor 10 luni ale anului. ” Am asfaltat 4 străzi importante din Siret (str. Sucevei, Tudor Flondor, 28 Noiembrie și Rogojeștilor), urmând în curând și alte peste 15 străzi afectate de lucrările ACET Suceava; Am finalizat Centrul de tineret care găzduiește și Biblioteca Teodor Ștefanelli Siret; Am recepționat clădirea centrului social integrat Mănăstioara și am început dotarea acestuia, urmând să-l dăm în folosință către Direcția de Asistență Socială; Am câștigat contractul de 4,5 milioane de lei, finanțat prin PNRR, constând în dotări la cele trei unități școlare din oraș, urmând să lansăm licitațiile;

Am finalizat blocul de locuințe sociale și Centrul de zi pentru seniori din str. Castanilor; Am organizat cea mai de succes ediție de până acum a festivalului Zilele & Nopțile Orașului Siret, dar și alte manifestări cultural-sportive; Am recăpătat și modernizat gazonul de pe stadionul orășenesc pentru a fi utilizat de către toți cetățenii, amatorii de sport și cei dornici de mișcare; Am continuat lucrările la noul Ambulatoriu al spitalului, la Parcul Științific și Tehnologic, Centrul educațional și parcurile centrale, la Centrul recreativ din Pădureni, la blocurile de locuințe din str. Rogojeștilor, urmând să recepționăm cât de curând și aceste obiective; Am recepționat 4 microbuze electrice pentru transportul publica local din Siret care va fi funcțional cât de curând; Au continuat lucrările la Muzeul de istorie din Siret în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, pentru care se estimează recepția în curând; Am continuat cu documentațiile tehnice și avizele pentru noile proiecte ale primăriei: creșa, anveloparea liceului, a internatului de la școala profesională, a pavilionului A la spital, construire blocului pentru specialiști și altele”.

Adrian Popoiu a subliniat că finanțarea pentru multe obiective s-a făcut din fonduri europene nerambursabile, iar provocările sunt din ce în ce mai mari în fiecare zi, fie că sunt de ordin tehnic sau financiar. ”Pe unele obiective, cum este asfaltarea DJ291A Pădureni și Mănăstioara, am fost încetiniți de lucrările ACET Suceava, dar nu ne oprim până nu finalizăm și aceste lucrări! Unele investiții au părut ani întregi doar povești, dar am dovedit că prin muncă susținută și corectitudine le putem realiza. Exemple sunt microbuzele electrice sau parcul științific și tehnologic, dar și altele pe care le vom duce la capăt: asfaltarea a peste 15 străzi, modernizarea ambulatoriului și dotarea cu aparatură performantă precum computer tomograf (CT) și altele. În curând finalizăm toate proiectele începute și vreau să mulțumesc tuturor siretenilor pentru răbdarea și încrederea în echipa mea în toți acești ani. Ne continuăm munca”, a conchis primarul orașului Siret.