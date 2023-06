Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a anunțat că în momentul de față se lucrează intens la toate obiectivele de investiții pentru care primăria a obținut finanțări. „Activitatea de derulare a proiectelor nu este despre primar, consilieri sau biroul de specialitate, ci despre cetățeni, despre comunitatea noastră. Începând cu anul 2018 orașele mici au avut posibilitatea să acceseze un număr mare de linii de finanțare pe domenii diverse (învățământ, sănătate, zone verzi, infrastructură etc.). S-au alocat mai multe fonduri ca niciodată pentru orașele mici, iar noi nu am ratat această șansă. Suntem lideri între orașele din Regiunea Nord-Est (6 județe) din punct de vedere al valorii fondurilor europene atrase și am depășit chiar un număr mare de municipii. Acest lucru l-am realizat fiind în competiție cu alte 29 de orașe și 17 municipii”, a transmis Adrian Popoiu.

El a arătat că numărul mare de proiecte câștigate presupune un efort financiar semnificativ din partea primăriei, dar și un disconfort mare pentru cetățeni din cauza numărului de șantiere. „Considerăm însă că merită făcut acest efort deoarece nu știm dacă vreodată orașul Siret se va mai întâlni cu o astfel de ocazie. Competiția pentru fonduri europene va fi mai dură pe viitor. Cele 29 de orașe și cele 17 municipii din Regiunea Nord – Est rămân în continuare concurenții noștri și sigur se vor pregăti mai bine pentru accesarea noilor finanțări. Întregul oraș Siret este un șantier în lucru, mai multe tipuri de lucrări derulându-se în paralel în mai multe locații din oraș. Finanțările din fonduri europene nerambursabile asigură fluxul financiar al acestor lucrări, constructorii au parte de vreme bună, iar comunitatea va beneficia în curând de servicii publice îmbunătățite în mai multe domenii. Suntem conștienți că lucrările necesită timp, dar le vom duce pe toate la capăt. De aceea ne cerem din nou scuze pentru disconfortul creat”, a spus primarul orașului Siret.

Adrian Popoiu a arătat că reabilitarea grădiniței sau amenajarea falezei, proiecte finalizate deja, au fost la început un vis, apoi un șantier însoțit de tot disconfortul specific, iar la final s-au bucurat de aprecierea siretenilor, dar și a persoanelor din alte localități. „Și celelalte proiecte aflate acum în derulare se vor finaliza în scurt timp și vor contribui semnificativ la dezvoltarea orașului nostru”, a spus Popoiu.

În acest context, el a prezentat succint stadiul unor obiective importante pentru oraș, primarul din Siret mulțumind cetățenilor pentru răbdarea de care dau dovadă și spiritului civic pro-activ pe care îl manifestă față de primărie și colaboratorii acesteia, prin asigurarea accesului, prin înțelegerea de care dau dovadă cu scopul de a sprijini și urgenta finalizarea acestor lucrări de investiții.

„Noi înțelegem că aceste lucrări “deranjează” pe unele partide și pe unii aspiranți politici, dar echipa noastră nu se va opri din muncă pentru a satisface orgoliile personale ale unor indivizi care și așa beneficiază de avantaje sociale “speciale”. Noi considerăm că a munci nu este o rușine. A sta pe margine, a critica totul, a respinge absolut orice face primăria fără a propune soluții și finanțări reale, aceste aspecte sunt de domeniul campaniilor politice. Ceea ce ne deosebește de criticii noștri este faptul că noi ne străduim să câștigăm respectul comunității construind obiective importante pentru oraș. Nu înjurăm opozanții, nu criticăm, nu încercăm să infectăm cu ură mica noastră comunitate. Școala, spitalul, spațiile verzi, infrastructura rutieră, serviciile sociale etc. toate beneficiază de atenția noastră, toate beneficiază de investiții. Pe de o parte, echipa noastră muncește pentru finalizarea investițiilor începute acum câțiva ani, iar pe de altă parte lucrăm la noile investiții cu lucrări ce vor demara cât de curând”, a afirmat Adrian Popoiu.

El a arătat că la liceul din Siret au fost achiziționate toate dotările pentru corpul de ateliere și laboratoare construit cu fonduri europene, iar în momentul de față se lucrează împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene la finalizarea documentelor de închidere a proiectului. Tot la liceu au loc instruiri de specialitate pe mai multe echipamente complexe pe care vor învăța elevii noștri începând din această toamnă. De asemenea, corpul cel nou a primit toate avizele și este deja în uz de mai multe luni, iar amfiteatrul de 100 de locuri este utilizat pentru o gamă largă de evenimente dedicate tinerilor.

De asemenea, Popoiu a precizat că la centrul social de la Mănăstioara a avut loc recepția, iar acum se derulează licitațiile pentru achiziționarea dotărilor, mobilierului și altor echipamente pentru echipa mobilă. Persoanele cu posibilități reduse din zonă vor fi beneficiarii acestui centru, având parte de o serie de servicii în regim gratuit: consultații medicale, consiliere, asistență social, discuții cu psihologi, doctori de specialitate, întocmire dosare pentru beneficia sociale conform legii etc.

„Asfaltarea drumului Pădureni – Mănăstioara și a altor străzi se va realiza imediat după ce ACET Suceava finalizează toate lucrările la rețeaua de apă-canal. Suntem în discuții permanente cu executantul lucrărilor, iar acesta ne asigură că are capacitatea de a concentra la fața locului atât utilaje, cât și muncitori pentru a relua lucrările de asfaltare. Totuși, nu putem să turnăm un gram de asfalt fără a finaliza extinderea utilităților. Oamenii din zonă au nevoie de aceste utilități de bază. Apoi, în ceea ce privește microbuzele electrice, s-a finalizat licitația acum câteva luni, acestea fiind livrate în această toamnă. Autogara și autobaza sunt finalizate, vom organiza recepția după ce operatorul va realiza lucrările de branșare la energia electrică”, a explicat primarul din Siret. El a mai spus că la blocurile de locuințe sociale de pe str. Rogojeștilor, pentru recepție este necesar ca operatorii de utilități să realizeze lucrările de branșare la rețeaua de electricitate și gaz. Primarul din Siret a afirmat că în această toamnă se vor da în folosință aceste locuințe către beneficiari, conform criteriilor stabilite la nivel național.

Adrian Popoiu a mai declarat că centrul de tineret este de asemenea finalizat și se așteaptă branșarea la utilități pentru a organiza recepția, iar până în toamnă se vor livra toate echipamentele IT și mobilierul. „De asemenea, Centrul de persoane vârstnice de pe str. Castanilor va fi recepționat și dat în folosință după branșarea utilităților. Operatorii sunt foarte aglomerați în această perioadă, cu multe investiții aproape de final care necesită aceste branșamente. Și centrul recreativ din Pădureni necesită de asemenea branșarea la utilități și livrarea mobilierului, în timp ce parcul științific din zona vămii Siret este realizat în procent de aproximativ 60% și a început deja livrarea de echipamente specifice”, a declarat Popoiu. El a adăugat că centrul educațional din Siret, împreună cu sala de sport necesită branșarea la utilități, iar terenul de sport necesită acoperirea cu copertina specifică, în această toamnă fiind planificată recepția clădirilor.

„Se va continua execuția lucrărilor la parcurile centrale după finalizarea și acceptarea la plată a unor dispoziții de șantier care modifică soluțiile inițiale și estimăm că în 2 luni finalizăm aceste lucrări de modernizare. Mai vorbim și de ambulatoriul spitalului care va fi finalizat în această toamnă, atunci când așteptăm deja livrarea majorității echipamentelor medicale achiziționate”, a afirmat primarul din Siret. El a mai spus că și la Muzeul de Istorie din Siret, care aparține Muzeului Național al Bucovinei, prin Consiliul Județean Suceava, se lucrează cu păstrarea elementelor de arhitectură originală, iar finalizarea lucrărilor este estimată pentru lunile octombrie-noiembrie 2023.

Adrian Popoiu a mai precizat că pentru proiectele nou începute, primăria este în faza de proiectare și solicitare avize de specialitate în vederea emiterii autorizației de construire pentru următoarele proiecte: Creșterea eficienței energetice a clădirii pavilion A spital, cele două corpuri din centru ale liceului, internatul de la școala profesională, proiectele de gestionare și management integrat al deșeurilor se dezvoltă în parteneriat cu Ministerul Mediului, care organizează licitațiile pentru toți beneficiarii din toată țara. „Creșa va fi executată de constructorul desemnat de Ministerul Dezvoltării. Termenul de depunere a fost la mijlocul lunii iunie, iar acum așteptăm evaluarea ofertelor și atribuirea contractului. Estimăm că în această toamnă vor începe lucrările la această investiție mult așteptată de sireteni. Așteptăm ca ministerul să ne transmită contractul de finanțare pentru a demara licitațiile pentru toate dotările la școli și grădiniță, un proiect complex de peste 4,5 milioane de lei care va moderniza complet educația la nivel de localitate. Avem mult de muncă în continuare, mulțumim din nou comunității care sprijină realizarea acestor obiective atât de necesare orașului nostru”, a încheiat Adrian Popoiu.