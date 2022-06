Program bogat și variat la Zilele Comunei Putna care se vor desfășura în perioada 2-3 iulie, eveniment organizat de Primăria Putna și Asociația pentru Dezvoltare Locală Putna. Manifestările vor debuta pe 2 iulie de la ora 14.00 cu o paradă a porturilor populare urmată de spectacole susținute de ansambluri folclorice zonale, Ansamblul Ciprian Porumbescu, Alexandra Dan și Veta Biriș. Prima zi se va încheia cu un superconcert Smiley. Pe 3 iulie va avea loc tradiționala paradă a cailor la Gârla Morii-Gura Putnei. ”Ne pregătim de marea sărbătoare cu momente deosebite și in acest an. In ziua de sâmbătă 2 Iulie, după primirea pelerinilor și slujba de la Mănăstirea Putna, va avea loc în piață, începând cu orele 14:00 un spectacol susținut de artiști îndrăgiți dar și alte surprize. Duminică, 3 Iulie, la Gura Putnei va fi o întâlnire a iubitorilor de cai din toată țara cu binecunoscuta paradă. Vă așteptăm cu drag! Va fi frumos! Va fi ca-n vremurile bune”, a transmis primarul George Coroamă.

