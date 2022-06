Unitățile de învățământ din Berchișești au încheiat anul școlar cu un bilanț pozitiv. Festivitatea de premiere a elevilor a fost una a bucuriei la care au participat pe lângă elevi, părinții și bunicii acestora dar și primarul Violeta Țăran. Aceasta a ținut să mulțumească educatorilor, învățătorilor și profesorilor, părinților și bunicilor precum și conducerilor școlilor din comună, dar și aparatului propriu al Primăriei Berchișești și Consiliului Local, pentru tot ceea ce au făcut în acest an școlar în scopul dezvoltării educației elevilor. ”Am sărbătorit un nou final de an școlar în unitățile de învățământ din comuna Berchișești, cu mândrie, speranță și gânduri bune pentru toți cei prezenți aici. Sunt recunoscătoare educatorilor, învățătorilor și profesorilor noștri, pentru eforturile depuse în inițierea copiilor obștei în tainele educației, pentru că, așa cum se știe, dascălul este al doilea părinte al elevilor. Le mulțumesc tuturor copiilor care au încheiat cu succes anul școlar, și sunt convinsă că au rămas cu amintiri frumoase, pe care le vor povesti cu drag în vacanța de vară. Emoțiile la română și greul de la mate s-au terminat pentru o vreme, iar acum vă așteaptă o binemeritată vacanță! Părinților și bunicilor le-am transmit să fie bucuroși de copiii lor minunați, deoarece eforturile depuse pentru creșterea și dezvoltarea lor armonioasă în condițiile de astăzi nu sunt deloc ușoare, ba dimpotrivă, implică mai mult timp, abnegație și bani decât în trecut. Nu în ultimul rând, mulțumesc conducerilor școlilor din comună, dar și aparatului propriu al Primăriei Berchișești și Consiliului Local, pentru tot ceea ce au făcut în acest an școlar în scopul dezvoltării educației elevilor noștri”, a transmis Violeta Țăran.