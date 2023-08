Sistemul de monitorizare al saloanelor și aparaturii medicale dintr-unul dintre cele mai importante spitale de copii din Capitală se bazează pe performanțele și flexibilitatea produselor ATEN

Provocarea: Îmbunătățirea timpului de intervenție la pacient

Timpul de reacție este critic într-un spital, viața stând în mâinile celor care trebuie să supravegheze și să intervină atunci când viața pacienților este pusă în pericol. În majoritatea spitalelor, monitorizarea pacienților este făcută de o asistentă de serviciu printr-un rond din salon în salon în care consulta datele afișate de aparatura utilizată. În cazul în care asistenta aude un semnal de alarmă emis de un aparat și detectează o problemă, aceasta identifică natura problemei, apoi intervine sau apelează la un alt cadru medical abilitat. Pe lângă doza de aleator, toate acestea sunt consumatoare de timp și există riscul de întârziere în aplicarea procedurilor.

Atunci când este vorba despre un spital cu secție de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Unitate de Primiri Urgențe (UPU), orice minut este important. Cu atât mai mult, atunci când este vorba de copii răspunsul medicilor și asistentelor trebuie să fie prompt și eficient.

În cadrul secției de Terapie Intensivă pentru nou-născuți dintr-unul dintre cele mai importante spitale din România s-a dorit implementarea unui sistem informatic al cărui principal scop este acela de a îmbunătăți timpii de răspuns la apariția unei probleme. Bazându-se pe acest sistem, personalul medical știe exact unde trebuie să acționeze și care este natura problemei, sporind exactitatea și eficiența intervenției.

Alegerea și construirea soluției

O componentă importantă în arhitectura sistemului este punctul de monitorizare a informațiilor obținute prin intermediul camerelor video de supraveghere și a aparaturii de monitorizare.

Din acest considerent, s-a dorit ca în camera de gardă să fie afișate pe un videowall fluxurile provenite de la camerele video care filmează paturile în care sunt micii pacienți, pe lângă imaginile video care detecteaza ce se întâmplă în saloane. Astfel, orice problemă de natură fizică ar apărea, aceasta poate fi vizualizată și se pot lua imediat măsuri. De asemenea, s-a dorit ca datele furnizate de aparatele de monitorizare să fie afișate pe același videowall astfel încât cadrele medicale de gardă să aibă sub control atât imaginile pacientului, cât și starea acestuia în orice moment. La apariția oricărui tip de problemă, cadrul medical va ști exact despre ce este vorba din monitorizare și se va deplasa de urgență pentru a-i oferi pacientului ajutorul de care are nevoie. Astfel, intervenția este imediată și, cel mai important, adecvată fiecărui caz și situație în parte.

Rolul și valoarea adăugată soluției de ATEN

Ținând cont de dimensiunea secției de Terapie Intensivă pentru nou-născuți a spitalului și de numărul de camere de supraveghere și de aparate de monitorizare, videowall-ul încorporează un număr de 15 monitoare dispuse într-o matrice video. Funcționarea lor distribuită și în același timp unitară este gestionată de un video matrix ATEN din gama VM, echipament ce reprezintă cu adevărat „inima” acestei soluții.

Toate echipamentele de la nivelul secției – proiectoarele din sălile de conferință, monitoarele, celelalte soluții de afișaj – precum și toate sursele de semnal trebuie să se conecteze în video matrix.

În categoria surselor de semnal sunt incluse: serverul la care sunt conectate camerele de supraveghere video IP, dispozitive pentru rulat cursuri pentru studenți pe o zonă din videowall definită la alegere și chiar microscoape profesionale pentru mostre biologice, imaginile oferite de acesta putând fi aduse pe ecran prin portul HDMI al video matrix-ului. De asemenea, medicii își pot conecta laptopurile la video matrix direct sau prin intermediul unui echipament wireless destinat conectării și partajării de conținut.

Toată conectica se bazează pe cabluri Ethernet și semnalul pleacă în format HDMI către dispozitivele de afișaj. În acest mod, semnalul primit de la surse este necomprimat și are calitate maximă, imaginile afișate fiind identice cu cele furnizate de echipamentele de captură și intrate pe server.

Soluția ATEN nu numai că permite adunarea la un loc a unui număr mare de surse și redarea informațiilor într-un mod util cadrelor medicale, ea face acest lucru într-un mod în care nu se pierde deloc din calitatea imaginii. Iar acest lucru este foarte important într-un spital, acolo unde, spre exemplu, aparatura sensibilă genereaza uneori culori foarte apropiate, diferențele de nuanțe putând semnala probleme sau situații anormale. În cazul în care se folosește compresia imaginii, aceste diferențe fine de nuanță se pot pierde și, implicit, se pot pierde informații critice pentru medici și pacient.

Pe lângă centrul principal de monitorizare a informațiilor, există un al doilea videowall în sala de training din cadrul secției, gestionat de un video matrix secundar ATEN VM0808H. Acesta este conectat cu video matrixul VM1600 și are posibilitatea de a prelua o parte din imaginile afișate pe videowall-ul principal și le poate reda în cadrul unor cursuri sau întâlniri.

Soluția este scalabilă și flexibilă, iar acest lucru este demonstrat de faptul că sistemul s-a extins cu încă un video matrix ce deservește un videowall destinat noului corp de clădire ce se află încă în construcție.

Dezvoltări specifice

Dacă video matrixul ATEN este inima, creierul soluției este reprezentat de un Controller ATEN VK2100 gestionat printr-o tabletă pe care este instalată aplicația de control ATEN. Prin intermediul acestei tablete medicii și asistentele controlează ce imagini video sunt afișate pe ce monitoare. Pot decide dacă videowall-ul va fi vizualizat ca un întreg sau va fi împărțit în mai multe arii de lucru, fiecare arie având o imagine diferită de celelalte. Suplimentar, poate fi gestionat volumul instalației de sunet, poate fi coborât și ridicat ecranul de proiecție, poate fi acționat proiectorul, sistemul de iluminat și chiar prizele din încăpere.

Romservice Telecomunicații, partenerul ATEN prin intermediul căruia a fost implementată soluția, a dezvoltat o grafică optimizată pentru aplicația ATEN Control App pe tabletă ce îi oferă utilizatorului într-un mod intuitiv accesul facil la controlul întregului mediu în care se află implementată soluția. Informațiile pot coexista pe mai multe tablete simultan, sistemul suportă implicit un număr de două tablete simultan, însă este scalabil până la 10 tablete. Aceste tablete pot acționa ca un controler pentru mediul în care este implementată soluția, însă pot fi folosite și pentru monitorizarea directă a fluxurilor video captate de serverul camerelor de supraveghere IP.

Controller-ul ATEN VK2100 dispune de interfețe fizice variate – interfețe seriale, protocol ONVIF pentru proiectoare, relee, RS232 sau Ethernet semnalele de de control sa vina in diferite moduri, protocoale pe o varietate de interfete, sistem audio etc, precum și de un set de protocoale extinse, de la clasicele Ethernet, Telnet până la protocoale industriale Modbus sau de control clădiri precum KNX.

Pe lângă „inima” și „creierul” soluției, implementarea ATEN include o gamă extinsă de conectică: multiplicatoare, convertoare, prize inteligente și extendere de semnal ce asigură transmiterea de imagini la calitate FullHD până la 150 m și 4K până la 100 m între sursă și destinație.

ATEN – primă opțiune bazată pe performanță

Alegerea făcută de integratorul sistemului pentru produsele ATEN s-a bazat pe o detaliată cunoaștere a acestora și pe raportul foarte bun calitate/preț ce a permis alocarea echilibrată a bugetului pus la dispoziție pentru proiect.

Implementările anterioare de echipamente ATEN efectuate de specialiștii Romservice Telecomunicații i-au convins că au la bază un set complet de caracteristici și un grad de flexibilitate avansat ce permite integrarea modulară și scalabilă cu randament financiar convenabil.

Beneficii înregistrate

Cadrele medicale au beneficiat din primul minut de întregul set de avantaje pe care sistemul îl pune la dispoziție. Cu ajutorul acestuia, timpul de răspuns la incidente a fost optimizat și chiar dacă nu se poate măsura foarte simplu în număr de vieți salvate, zâmbetul micilor pacienți este un indicator al modului în care serviciul cadrelor medicale a fost îmbunătățit.

Mai mult decât atât, șeful secției de Terapie Intensivă a invitat medici din alte unități sanitare pentru a vedea la lucru sistemul implementat, puterea exemplului dând roade în scurt timp.

Capacitatea de replicare cu mare ușurință a proiectului a dus la implementarea sa în alte două spitale din țară, iar un al treilea, de o anvergură mult mai mare, este în curs de implementare.

Despre ATEN

Înființată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT și soluții de administrare. Incluzând soluții KVM, soluții A/V profesionale și soluții inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conectează, administrează și optimizează echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educație, media și transporturi. ATEN deține peste 570 de brevete înregistrate la nivel internațional și o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluții inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Cu sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins și are astăzi subsidiare în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Turcia, Polonia, India și România – cu centre de cercetare în Taiwan, China și Canada.

Pentru mai multe informații despre ATEN, vizitați www.aten.com.