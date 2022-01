Capitolul 3: Direcția în care merge țara și lumea, comparația cu trecutul și cu viitorul

Potrivit sondajului de opinie intitulat ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false” – Ediția a IV-a, majoritatea românilor este pesimistă în ceea ce privește direcția în care se îndreaptă România și lumea.

Sondajul de opinie ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false” – Ediția a IV-a a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group (www.strategicthinking.ro) în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project (www.truestoryproject.ro).

Sondajul de opinie, realizat în perioada 11 – 18 ianuarie 2022, este împărțit în șapte capitole, capitolul al III-lea fiind dedicat opiniei românilor privind direcția în care merge țara și lumea[1].

ANALIZA EXTINSĂ ȘI INTERPRETAREA DATELOR

Capitolul 3: Direcția în care merge țara și lumea, comparația cu trecutul și cu viitorul

Direcția țării

74,5% dintre români sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție greșită (față de 80,9% în septembrie 2021, 68,1% în iunie 2021 și 70,3% în martie 2021), în timp ce 20,8% cred că se îndreaptă într-o direcție bună (față de 12,5% în septembrie 2021, 25,1% în iunie 2021 și 23% în martie 2021), iar 4,7% nu știu sau nu răspund.

Direcție lume

24,2% dintre români consideră că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună în lume, în timp ce 68,9% consideră greșită direcția, iar 6,9% nu știu sau nu răspund.

Evoluție calitatea vieții – comparație trecut

Întrebați cum își evaluează viața în comparație cu acum 5 ani, 29,3% dintre respondenți au ales varianta ”mai bună”, în timp ce 68,9% au optat pentru varianta ”mai grea”. Nu știu sau nu răspund 1,8%.

Evoluție calitatea vieții – proiecție viitor

43,2% dintre români consideră că peste 5 ani viața lor va fi mai bună decât în prezent, în timp ce 46,6% cred că va fi mai grea și 10,2% nu știu sau nu răspund.

Remus Ștefureac, președinte Strategic Thinking Group: ”Percepția direcției în care merge țara s-a mai îmbunătățit comparativ cu luna septembrie 2021, dar este sub nivelurile înregistrate în iunie și martie 2021. De asemenea, pe fondul pandemiei, a crizei economice și sociale, se observă și un pesimism cronic al românilor cu privire la evaluarea direcției în care merg lucrurile în lume, raportul dintre cei care spun că lucrurile merg într-o direcție bună în lume, respectiv într-o direcție greșită fiind de 1 la 3. Evaluarea prezentului în comparativ cu trecutul și mai ales percepția viitorului indică acumularea unui nivel ridicat de incertitudine la nivelul majorității populației cu excepția tinerilor care sunt ceva mai optimiști decât media populației.”

Dan Andronache, vice-președinte True Story Project (TSP): ”Depășirea crizei politice a determinat îmbunătățirea percepției direcției țării, însă cotele înregistrate de sondajul nostru din martie anul trecut nu au fost atinse, ca urmare a evenimentelor pe linie de securitate din proximitatea noastră geografică, precum și a cadrului general generat de persistența pandemiei. Prezența acestor factori cauzali este marcată in diada percepției calității vieții de acum vs peste 5 ani când în mentalul colectiv este proiectată și / sau dorită depășirea acestor crize medicale”.

DATE METODOLOGICE

Sondajul de opinie ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false” – Ediția a IV-a a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States – și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.

Ancheta sociologică s-a derulat în perioada 11-18 ianuarie 2022, metoda de cercetare fiind interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1162 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9 %, la un grad de încredere de 95%.

Primele trei ediții au fost realizate în martie, iunie septembrie 2021, putând fi consultate pe pagina https://www.strategicthinking.ro/category/proiecte/

STRATEGIC THINKING GROUP – Asociația Grupul de Gândire Strategică (www.strategicthinking.ro) este un think tank avangardist care își propune să furnizeze o platformă civică activă dedicată încurajării reflecției și a gândirii strategice prin analize, studii și cercetări de profunzime. STRATEGIC THINKING GROUP sprijină dezbaterile publice bazate pe utilizarea riguroasă de date științifice și evaluări structurate în vederea elaborării de contribuții de substanță pentru dezvoltare și progres în domenii relevante din sectorul public și privat.

TRUE STORY PROJECT – True Story Project (www.truestoryproject.ro) reprezintă o sursă de știri și analize verificate, relevante și de interes despre România și bazinul Mării Negre în contextul geopolitic internațional. TSP își propune realizarea unei informări bazate pe adevăr, promovarea valorilor statului de drept și a economiei de piață și stimularea gândirii critice la nivelul populației.

[1] Capitolul 4: Național vs. European și Capitolul 5: Patriotism/naționalism economic vor fi publicate în data de 31 ianuarie 2022.