Pe data de 27 ianuarie a avut loc o nouă premieră în ortopedia suceveană: implantarea unei proteze totale de șold cu dublă mobilitate, anunță conducerea Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Acest tip de implant utilizat pentru tratamentul coxartrozei asigură o stabilitate articulară mai mare permițând postoperator reluarea unui stil de viață cât mai apropiat de normal. În cazul pacientului operat joi acesta își va putea relua o parte din activitățile sportive recreaționale. Displaziile articulare ale șoldului sau tulburările de mobilitate ale coloanei vertebrale lombare ce însoțesc coxartroza reprezintă de asemenea indicații pentru utilizarea acestei proteze. Prin utilizarea protezei cu dublă mobilitate se lărgesc posibilitățile de tratare a coxartrozei în cadrul secției de ortopedie chiar și pentru cazurile dificile. Aceasta este o preocupare permanentă a ortopediei sucevene. Conducerea secției și a spitalului își exprimă încrederea că în cel mai scurt timp acest tip de implant va putea fi disponibil in cadrul institutiei.

