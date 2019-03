De când a rămas însărcinată, în anul 2011, Irina Fodor (29 de ani), soția lui Răzvan Fodor (43 de ani), are probleme grave cu memoria și așteaptă soluții pentru a-și reveni. Mai în glumă, mai în serios, Irina Fodor a mărturisit totul pe blog, relatând situații în care problemele cu memoria au pus-o adesea în încurcătură, potrivit click.ro.

Irina și Răzvan Fodor au o fetiță de 8 ani, iar într-un an micuța a rămas fără jeleurile primite în dar de ziua ei din cauza problemelor a mamei. „Pierderile de memorie au început odată cu sarcina şi de atunci nu am recuperat ce am pierdut. (…) Păi ferească Dumnezeu să ascund eu ceva. Într-o vară, am ascuns prin casă o cutie cu jeleuri. Le feream de asta mică, le primise cadou şi nu voiam să le pape pe toate odată. Le-am mai găsit de Crăciun. Toată familia s-a bucurat. Al meu, săracul, şi-a luat nevastă mai tânără că s-a gândit ca măcar unul dintre noi să îşi aducă aminte când trebuie să ne luăm pastilele. Ţeapă! Cel mai mişto mi se rupe filmul când spui cuvintele magice: «Te rog să nu uiţi să…»”, a spus Irina Fodor, conform sursei citate.

