Sphera Franchise Group aniverseaza 5 ani de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier SFG

Capitalizarea Sphera Franchise Group, la data de 8 noiembrie 2022 este de 494 milioane lei

De la listarea din 2017, au fost realizate peste 32,000 de tranzactii cu 22,5 milioane de actiuni SFG, in valoare de 444,8 milioane de lei Sphera Franchise Group (SFG), cel mai mare grup din industria de foodservice din Romania, aniverseaza astazi, 9 noiembrie, 5 ani de la listarea pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Capitalizarea Sphera Franchise Group la data de 8 noiembrie 2022 era de 494 milioane lei.

“Sphera Franchise Group este o poveste antreprenoriala de succes, de 28 de ani, cand am deschis in Romania primul restaurant al unui lant global. Aniversarea a 5 ani de la listarea noastra la Bursa de Valori Bucuresti este un moment important, de care suntem mandri, o dovada ca suntem o companie de incredere, cu perspective solide pe termen lung, bazata pe dezvoltare constanta. Strategia noastra este construita pe fundamente sustenabile si suntem orientati catre viitor, fiind constienti de impactul pe care il are o companie de talia noastra, precum si de standardele ridicate pe care le implica listarea la bursa. Vom continua sa crestem si sa aducem valoare tuturor stakeholderilor, de la consumatori si investitori, la colegi si comunitatile in care activam”, a declarat Calin Ionescu, CEO, Sphera Franchise Group.

„Sphera Franchise Group a fost prima companie din domeniul foodservice care s-a listat la bursa, avand in portofoliu unele dintre cele mai cunoscute retele de restaurante din Romania. Debutul pe Piata Reglementata din 2017 a oferit investitorilor posibilitatea de a detine actiuni la unele dintre cele mai mari lanturi de restaurante la nivel international, KFC, Pizza Hut si Taco Bell, si ne bucuram ca astazi sarbatorim o noua etapa atat de importanta in progresul sau. In acesti cinci ani, Sphera a evoluat la Bursa de Valori Bucuresti, iar o dovada a acestei dezvoltari sustinute este includerea, de anul acesta, a actiunilor companiei in indicii FTSE Russell dedicati Pietelor Emergente, FTSE Global Micro Cap. Le uram succes in urmatorii ani si ii felicitam pentru toate reusitele de pana acum”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Sphera Franchise Group s-a listat pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier SFG, in data de 9 noiembrie 2017, in urma unei oferte de 285 milioane lei. Grupul, care detine companiile care opereaza in sistem de franciza restaurantele KFC, Pizza Hut & Pizza Hut Delivery si Taco Bell, a devenit astfel primul operator din domeniul foodservice listat la Bursa. De la listarea sa, Sphera a inregistrat o evolutie complexa la Bursa de Valori Bucuresti. De la debutul companiei la Bursa, investitorii din piata de capital au realizat peste 32,000 de tranzactii cu 22,5 milioane de actiuni SFG, in valoare de 444,8 milioane de lei.

Din 2018, Sphera a intrat in indicii de referinta BET si BET-TR, indicele care include si dividendele acordate de companiile din BET. De asemenea, actiunile companiei sunt prezente in BET-BK, BET-TRN, BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN si BETPlus. Anul acesta, actiunile Sphera Franchise Group au fost incluse in indicii FTSE Russell dedicati Pietelor Emergente, FTSE Global Micro Cap. De asemenea, din 2021, compania beneficiaza de serviciile de Market Marker al Emitentului furnizate de BRK Financial Group.

Grupul opereaza restaurante in Romania, Republica Moldova si Italia, cu un portofoliu de 175 de unitati in cele trei tari si peste 5.200 de angajati. Prima unitate a fost deschisa in 1994, sub brandul Pizza Hut, fiind la momentul respectiv primul restaurant din Romania al unui lant global. KFC a aniversat anul acesta 25 de ani de la intrarea pe piata locala si a deschis recent cea de-a 95-a locatie. Anul acesta a fost aniversar si pentru Taco Bell, lant de restaurante cu produse de inspiratie mexicana, care a implinit 5 ani de la prima locatie in Romania.

Sphera va continua strategia de dezvoltare, urmand sa deschida noi restaurante si sa investeasca in modernizarea celor existente. In acest moment se afla in lucru, in diverse stadii, aproximativ 10 restaurante, pe toate brandurile, care vor fi deschise pana la finalul anului 2023, in Romania si in Italia. In ceea ce priveste investitiile, bugetul pentru 2022 include, pe langa cele 15,5 milioane EUR pentru deschideri, alte 4,5 milioane EUR, pentru digitalizare si remodelari, astfel incat restaurantele sa fie la cele mai noi standarde ale francizorului in termeni de design.