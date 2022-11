In vreme ce majoritatea dintre noi locuim cu parintii sau inchiriem ceva pana ne construim o casa, altii isi permit sa cumpere o cabana de schi de lux. Desi este locul unde vor sta temporar, isi permit sa investeasca pana la 14 milioane de dolari pentru a avea unde sa stea. Si, repet, totul e doar temporar… Cui apartine aceasta fabuloasa cabana de schi, locuinta temporara, si ce o face atat de speciala? Hai sa aflam!

Cine a cumparat cabana de schi de lux care uimeste lumea

Oprah Winfrey este cea care a cumparat o cabana de schi de lux de 14 milioane de dolari pentru a avea unde sa locuiasca in timp ce ii este construita noua casa. Fosta gazda a celebrului talk-show a cumparat o casa de schi in Mountain Village din Telluride, Colorado. Aceasta a apartinut unui antreprenor de varf din domeniul tehnologiei. El a petrecut mai bine de 5 ani pentru a proiecta si dota casa considerata in prezent una dintre cele mai inteligente cabane de schi din lume.

O cabana de schi de lux care aminteste de un castel

Conacul se intinde pe 8.700 mp, are 5 dormitoare si 6 bai, ferestre lemn stratificat de calitate premium din podea pana in tavan care ofera o priveliste perfecta asupra lantului de munti San Sophia din Colorado. De asemenea, suprinde prin arhitectura fermecatoare care aminteste de un castel. Acest lucru se explica prin prezenta turnului care asigura o panorama de 360 de grade asupra padurii din jur.

O proprietate bine securizata

Gazda va locui in cabana pana cand va fi finalizata constructia porprietatii pe care a cumparat-o in apropiere inca din 2014 si s-a asigurat ca se va bucura de siguranta si intimitate deplina in tot acest timp. In ceea ce priveste securitatea, proprietatea este dotata senzori care detecteaza masinile care trec prin zona si poate fi monitorizata de la distanta.

Cabana cu alei incalzite si propriul spa

Cabana care de fapt este un adevarat conac, este plasata intr-un loc foarte frumos si este o casa inteligenta. Aleile sunt incalzite pentru a nu fi niciodata zapada pe ele si exista un sistem de irigare automat, are propria statie meteo, permite controlul deplin al climatului din interior si udarea plantelor de la distanta, prin iPad. De asemenea, casa are o sauna fierbinte si un centru spa incalzit, cu cada cu hidromasaj pentru 7 persoane, inchis intr-o camera de sticla cu pereti retractabili.

O feerie de iarna cu tramvai si punte suspendata

Conacul este o feerie de iarna care se mandreste cu un tramvai de zapada care circula de la casa pana la partiile de schi si o pasarela transparenta suspendata la 35 m inaltime care inconjoara proprietatea. Tramvaiul a costat 240.000 $, iar pasarela 140.000 $. Pasarela transparenta este montata in varful copacilor, este proiectata sa se balanseze putin, este luminata prin fibra optica, isi schimba culoarea si asigura privelisti magnifice.

Conac cu… pivnita miniera

Un alt element spectaculos al acestei cabane de schi de lux este pivnita subterana care seamana cu o mina si contine in jur de 1.600 sticle de vin de colectie. Pentru autenticitate, pivnita are detalii precum un carucior antic functional care merge pe sine si felinare cu lumini programate sa palpaie asemeni celor cu gaz. De asemenea, sunt prezente efectele sonore care sugereaza scartaitul lemnului si zgomotul apei care picura.