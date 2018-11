La Suceava a fost reinaugurată miercuri, 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare, de pe platoul Cetății de Scaun. Monumentul era de mai mulți ani într-o avansată stare de degradare și a fost renovat. A fost refăcută și zona adiacentă statuii. Slujba de sfințire a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La reinaugurare au fost prezenți, printre alții, prefectul Mirela Adomnicăi, primarul PNL Ion Lungu, președintele PNL al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, liderul PNL Ludovic Orban, președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan și președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, senatorii Virginel Iordache și Ilie Niță, deputații Ioan Bălan și Maricela Cobuz. Aceștia au vorbit despre însemnătatea momentului și au transmis la unison mesaje de unitate. De asemenea, la eveniment au participat reprezentanți ai administrațiilor locale din Soroca-Republica Moldova și Laval-Franța, partenere ale Sucevei dar și fostul ministru Vasile Blaga. Momentul a fost presărat cu recitaluri de cântece patriotice iar la final cei prezenți au putut urmări un frumos foc de artificii tricolor.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating