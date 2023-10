ATEN International, lider mondial în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, cu ajutorul partenerului său Vivaldi Comm, la cererea Ministerului Justiției din Roma a implementat un sistem de distribuție media pentru sala principală de întâlnire din cadrul Tribunalului de Stat unde procurorul național se întâlnește cu oficialii statului italian și cu oficialii străini.

Conferințe de combatere a criminalității

Sala de conferințe are 38 de locuri și toate sunt echipate cu un terminal multimedia cu sistem de conferințe paperless, capabil să afișeze independent video sau fișiere încărcate pe un server și care încorporează un sistem cu 3 camere cu focus automat care permite filmarea de aproape a fiecărui delegat. Același terminal multimedia oferă participanților la reuniune posibilitatea de a asculta 2 canale de traducere simultană.

”Avantajul acestei soluții este că a oferit clientului un sistem extrem de fiabil și simplu de utilizat, care nu necesită asistență tehnică pentru a funcționa fără probleme”, a declarat Matteo Nardini, director de vânzări la VivaldiComm (distribuitor)

Pentru a putea răspunde cerințelor Ministerului Justiției, soluția ATEN implementată a urmărit să:

1) Asigure distribuția media – În scopul reuniunilor oficiale la nivel înalt, toți participanții ar trebui să beneficieze de o distribuție media fără probleme pe terminale multimedia ergonomice și funcționale, atât pentru înregistrarea cu microfon, cât și pentru vizualizarea conținutului video provenit de la PC-uri și de la sistemul de prezentare.

2) Asigure interoperabilitate ridicată – Componenta de distribuție media trebuie să funcționeze fără probleme cu un sistem de prezentare fără fir integrat în rack, un sistem de conferință paperless format din 38 de terminale multimedia și trei camere încorporate în masa de conferință, precum și cu unități de interpretare amplasate într-o cabină separată.

3) Permită un control ușor – Pentru întâlnirile guvernamentale la acest nivel, în care timpul și resursele trebuie utilizate eficient, este esențial ca toate echipamentele să poată fi operate fără probleme astfel încât fluxul oficial de întâlniri să nu fie întrerupt.

Harta configurată a rețelei în acest caz:

Sistem extrem de fiabil și simplu de utilizat

Avantajul principal al soluției ATEN aleasă de către Ministerul de Justiție din Roma este dat de distribuția fiabilă a semnalelor video HDMI provenite de la camere, PC-uri și sisteme de videoconferință bazate pe PC către terminalele sistemului de conferințe, precum și independent către două monitoare de 65″ amplasate extern și cabina de traducere și constă în următoarele echipamente:

1) UC3022 – CAMLIVE™ PRO (captură video HDMI duală către USB-C UVC) – ce permite mixarea și înregistrarea a două clipuri video live 4K non-HDCP în format 1080P UVC pe PC sau pe un dispozitiv mobil prin intermediul interfeței USB 3.x, cu o tranziție fără întreruperi, având un control intuitiv prin aplicația intuitivă Android / iOS ce permite configurarea echipamentului de filmare și regia emisiei. Folosind chei cromatice ușor de identificat acesta permite utilizatorilor să apară oriunde doresc prin schimbarea fundalului.

2) VE2812R – este un receptor HDMI alimentat de tehnologia HDBaseT™ ce poate primi semnale 4K HDMI de la distanțe de până la 100 m printr-un singur cablu Cat 5e/6/6a sau ATEN 2L-2910 Cat 6. Cu modul HDBaseT Long Reach activat, poate furniza semnale HDMI la o claritate de 1080p până la o distanță de 150 de metri.

3) VE2812T – VE2812T este un transmițător de semnale VGA (cu audio) și HDMI până la o distanță de 100 m printr-un singur cablu Cat 5e/6/6a sau ATEN 2L-2910 Cat 6. VE2812T garantează o transmisie fiabilă a semnalelor HDMI, acceptând formatele audio 3D, Deep Color și HD încorporate fără pierderi. De asemenea, asigură transmisia VGA (cu audio) la distanțe de până la 100 m. În plus, cu modul Long Reach activat, poate furniza rezoluții de până la 1080p la distanțe de până la 150 m printr-un singur cablu Cat 5e/6.

4) VE801 – Extender-ul HDMI HDBaseT-Lite poate furniza un semnal HDMI pe o distanță de până la 70 m de la sursa HDBaseT folosind un cablu Cat 5e/6/6a. Acceptă funcții HDMI care includ rezoluții de imagine 3D, Deep Color și 4K, plus Dolby Digital 5.1, audio DTS HD și este compatibil HDCP oferind astfel protecție împotriva copierii și previne pirateria pentru trei tipuri de conexiuni principale. Designul all-in-one VE801 permite o montare ușoară a dispozitivului în orice locație. Panoul lateral oferă caneluri rezistente la alunecare care ajută la prevenirea căderilor accidentale la instalarea unității. VE801 este perfect pentru centrele de divertisment digital sau orice sistem care necesită o calitate superioară a înregistrărilor video ce trebuie livrate la distanțe mari de sursă.

5) VK2100 – se instalează cu ușurință într-un proiect existent și se integrează perfect cu produsele ATEN VanCryst pro-A/V și cu aproape orice alte dispozitive hardware care se află într-o cameră, inclusiv echipamente A/V, iluminat, sisteme de conferințe, aer condiționat, senzori de mișcare, întrerupătoare de alimentare și multe altele. Cutia de control VK2100 servește ca platformă centrală în care sunt conectate dispozitivele hardware – pentru a fi monitorizate, gestionate și controlate direct printr-o interfață grafică personalizată de pe orice dispozitiv mobil iOS, Android sau Windows.

Implementarea oferă suport larg pentru afișaj și dispozitive sursă și integrează cu succes mai multe dispozitive și sisteme terțe, în timp ce tehnologia proprietară ATEN EDID Expert™ permite performanțe video fluide și de înaltă calitate, cu rezoluție optimă pe diferite ecrane.

Întregul sistem este gestionat fără efort de sistemul de control ATEN. Printr-o interfață intuitivă pe o tabletă, moderatorul poate personaliza configurațiile sălii necesare pentru reuniunea în curs și poate controla hardware-ul cu doar câteva click-uri și cu o expertiză tehnică minimă necesară.

Toate aceste echipamente se regăsesc în portofoliul ATEN și pot fi implementate de orice instituție de nivel înalt, central sau la nivel local, precum și de orice companie care dorește să îmbunătățească nivelul de securitate și de calitate a semnalului video.

”În România instituțiile statului atât la nivel central, cât și la nivel local au nevoie de acest gen de sisteme care să asigure întâlniri de lucru de calitate, ceea ce poate conduce la o creștere a importanție la nivel diplomatic atât pentru țara noastră, cât și pentru instituțiile locale care sunt modele la nivel de utilizare eficientă a tehnologiei. Echipa ATEN oferă consultanță partenerilor săi pentru a eficientiza și asigura cea mai bună calitate pentru distribuirea semnalului în spațiile de întâlnire”, a declarat Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN Central & Eastern Europe.

Despre ATEN

ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), înființată în 1979, este principalul furnizor de soluții de management și conectivitate KVM și AV/IT. Oferind soluții integrate KVM, AV profesionale, SOHO și energie inteligentă, produsele ATEN conectează, gestionează și optimizează echipamente AV/IT în medii corporative, guvernamentale, educaționale, medicale, de producție, de difuzare și media și de transport. ATEN are peste 650 de brevete internaționale emise și o echipă globală de cercetare și dezvoltare care produce un flux constant de soluții inovatoare, rezultând un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Cu sediul central în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. a crescut pentru a include filiale și birouri regionale în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A., Marea Britanie, Rusia, Turcia, Polonia, India, România, Africa de Sud, Mexic și Indonezia – cu centre de cercetare și dezvoltare în Taiwan, China și Canada.

Pentru mai multe informații despre ATEN, vă invităm să vizitați www.aten.com