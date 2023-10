Un moment emoționant s-a consumat sâmbătă la bustul lui Ciprian Porumbescu din municipiul Suceava la împlinirea a 170 de ani de la naștere. 170 de tineri violoniști au cântat celebra ”Baladă” după care au depus flori la baza statuii. La spectacol au fost prezenți președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Ion Lungu, vicepreședintele CJ Niculai Barbă, deputatul Bogdan Gheorghiu cel care a inițiat Legea prin care 2023 a fost declarat Anul Ciprian Porumbescu dar și președintele Agenției de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamț, Vasile Asandei.

”L-am omagiat pe marele compozitor Ciprian Porumbescu într-un mod cu totul aparte în cadrul unei acțiuni care va rămâne una dintre cele mai emoționante pentru ceea ce înseamnă Anul Ciprian Porumbescu. 170 de tineri au cântat la vioară ”Balada”. Tinerii au venit cu tricolor și flori pentru că Ciprian Porumbescu a fost un mare patriot. Acest mesaj tineri, vioara, tricolorul este unul profund. Tinerii trebuie să trimită mesajul mai departe peste timp. Este un mesaj emoționant. 170 de tineri care bat la porțile consacrării sau deja sunt consacrați s-au reunit aici pentru a da acest mesaj”, a declarat Niculai Barbă.