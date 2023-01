Primăria municipiului Suceava va plăti în acest an pentru energia termică o subvenție de 20 de milioane de lei iar pentru transportul local de călători o subvenție de 14,7 milioane de lei. ”La energia termică avem noroc că vin sume importante de la bugetul de stat. Deja au venit 11 milioane de lei subvenție de la Guvern pentru 50% din biomasa consumată”, a subliniat primarul Ion Lungu.

