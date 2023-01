Primăria municipiului Suceava va aloca în acest an pentru modernizarea străzilor 134,360 de milioane de lei sumă considerată de primarul Ion Lungu una istorică. Lungu a precizat că 50 de milioane de lei vor fi folosiți pentru reparații iar 84,360 de milioane de lei pentru investiții. ” Știm, suntem conștienți că sunt multe străzi care trebuie reparate în oraș. Sperăm să facem o nouă licitație una multianuală pe doi ani de zile pentru asfaltări de străzi. Avem prinsă această sumă și sper să recuperăm cât mai mult din ceea ce nu am asfaltat anul trecut”, a spus Lungu, care a adăugat că anul trecut din suma alocată s-a cheltuit 70% pentru întreținere străzi. Printre lucrările de investiții în infrastructura rutieră primarul a amintit în primul rând de ruta alternativă Suceava-Botoșani etapa a treia care include și viaductul de un kilometru peste calea ferată din zona Termica, investiție care beneficiază de fonduri prin PNI ”Anghel Saligny” dar și de cofinanțarea Primăriei Suceava și de ruta de acces în cartierul Europa. Tot la investiții sunt trecute modernizarea străzilor Lev Tolstoi, Crângului, Vasile Luchian, Emil Cioran, Vasile Lupu, Dobrilă Eugen, Eternității, Plevnei și Brădetului, sensul giratoriu de la intersecția străzii Calea Unirii cu străzile Traian Vuia și Apeductului, sensul giratoriu de la intersecția bulevardului 1 Mai cu Calea Obcinilor, cale de acces în Complexul Sportiv, parcare pe strada Mitropoliei.

, 4.0 out of 10 based on 3 ratings