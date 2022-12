La data de 20 decembrie polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale au desfăşurat o acţiune specifică pe linia combaterii traficului ilicit cu ţigarete de provenienţă extracomunitară, ocazie cu care au fost efectuate un număr de 7 percheziții domiciliare pe raza județului Suceava.

Cu această ocazie a fost identificată și ridicată cantitatea totală de 55.460 bucăți țigarete, de diferite mărci, de proveniență extracomunitară, în valoare de cca. 41.595 lei. De asemenea, în cadrul activităților procedurale au fost indisponibilizate un autoturism și o autoutilitară, în valoare totală de cca. 73.800 lei. În urma activităților întreprinse, o femeie a fost reținută pentru de 24 de ore, aceasta fiind introdusă în C.R.A.P din cadrul I.P.J. Suceava. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „contrabandă”, ce va fi soluționat procedural.