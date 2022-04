Cu patru luni în urmă, în decembrie 1860, Carolina de Sud ieșise din componența SUA, urmată repede de alte șase state sudiste. Jefferson Davis fusese ales președinte al Confederației, însă nu se dăduse încă nici o bătălie din Războiul Civil American. Fortul Sumter se află pe o mică insulă stâncoasă, față în față cu orașul

Charleston, capitala Carolinei de Sud. Ocupat de trupele unioniste, a fost ghimpele din coasta (și mândria) Sudului. Temându-se ca nu cumva unioniștii să aducă întăriri în fort, Davis le-a ordonat sudiștilor să atace.

La ora 4.30, în zorii zilei de 12 aprilie 1861, un obuz uriaș de mortier a fost tras de pe țărm și a explodat în Fortul Sumter, urmat de un intens baraj de artilerie venit din patru direcții.

Cu toate că fortul era suficient de solid – cu ziduri de peste 12 metri înălțime și 2,40 până la 3,65 metri grosime – mica garnizoană de aici, cu proviziile epuizate, a fost obligată să se predea după 33 de ore și 4 000 de proiectile de artilerie lansate asupra sa.

Aceasta a fost prima bătălie din Războiul Civil American, care avea să continue vreme de exact patru ani fără trei zile. În decursul acestei perioade, aveau să moară peste 600 000 de soldați din ambele tabere și patru milioane de sclavi negri aveau să fie eliberați.

Tot la 12 aprilie:

1204: Soldații care luaseră parte la a patra cruciadă jefuiesc orașul creștin Constantinopol.

1945: Cel de-al 32-lea președinte al SUA, Franklin Delano Roosevelt, moare în urma unui atac cerebral.

Geo Alupoae, critic de teatru.