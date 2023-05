Sute de rădăuțeni au petrecut minivacanța de 1 Mai în parcul central din fața Casei Germane. La inițiativa primarului din Rădăuți, Bogdan Loghin, timp de două zile, pe 30 aprilie și 1 mai, parcul din fața Casei Germane a devenit locul în care sute de rădăuțeni au venit cu mic cu mare pentru a petrece câteva ore de neuitat. Și în frunte cu primarul Bogdan Loghin, rădăuțenii au venit cu grătare, cu pături și hamace, cu mâncare și băutură și au sărbătorit împreună Ziua Muncii. Tot în parc au fost tarabe cu mici și bere, cu fasole cu cârnați, caș cu roșii și ceapă verde, dar și alte produse ale producătorilor locali. Printre cei care au făcut grătar în parc a fost și Bogdan Loghin, care a preparat mici pentru rădăuțenii prezenți la petrecerea câmpenească. Pe parcursul celor două zile, rădăuțenii au avut parte și de un amplu program artistic susținut de mai mulți artiști locali.

Bogdan Loghin a dat asigurări că această petrecere în aer liber de Ziua Muncii va fi organizată în fiecare an iar fiecare ediție va avea o amploare din ce în ce mai mare. „Totul a plecat de la dorința de la a vrea să faci ceva și mi se pare ceva extraordinar că ne aflăm astăzi aici. Am ținut să sărbătorim numaidecât Ziua Muncii, chiar dacă mi s-a spus că pare ceva venit din trecut. Și vreau să vă promit că de la an la an această serbare va avea o altă conotație și va fi de o amploare mai mare”, a spus Bogdan Loghin. El a adăugat că îl bucură faptul că rădăuțenii au răspuns pozitiv la invitația pe care a făcut-o de a petrece Ziua Muncii împreună și au venit în număr foarte mare în parcul central.

„A fost un weekend prelungit de poveste, a cărei importanță a fost dată de faptul că l-am petrecut împreună. Vă mulțumim și vă iubim”, a transmis Bogdan Loghin.