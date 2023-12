Perioada premergătoare praznicului Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos aduce nemărginită bucurie în inimile tuturor celor ce se pregătesc duhovnicește pentru a sărbători Nașterea Domnului. A devenit deja o tradiție ca în aproape fiecare dintre cele patru posturi de peste an, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, să fie săvârșită Taina Sfântului Maslu de obște cu arhiereu.

Slujba prin care se înalță rugăciuni pentru mijlocirea harului pentru primirea vindecării trupești și sufletești, precum și pentru dobândirea iertării păcatelor, a fost oficiată astăzi, 3 decembrie 2023, în Duminica a XXXI-a după Rusalii, cunoscută și drept Duminica Vindecării orbului din Ierihon, de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, împreună cu un sobor de preoți.

În cea de a treia duminică din Postul Nașterii Domnului, numeroși credincioși s-au bucurat de binecuvântarea arhierească și de rugăciunile rostite de cei doi ierarhi ai eparhiei către Preamilostivul Dumnezeu pentru sănătatea celor care au fost prezenți sau au urmărit transmisiunea în direct, dar și a celor ce se află în spitale sau la casele lor, pe patul de suferință, anul 2023 fiind proclamat drept Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice în Patriarhia Română.

Pentru ca bucuria și pacea sufletească să fie depline, cei prezenți s-au închinat la moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, grabnic ajutător și făcător de minuni, cunoscut apărător al credinței și mijlocitor înaintea Tronului lui Dumnezeu, aflate în această perioadă în Paraclisul așezământului monahal.

Slujba a fost transmisă în direct pe pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de către Sectorul Media și Comunicare al Centrului Eparhial Suceava.

La eveniment au participat preoți slujitori de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, clerici din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, dar și părinții exarhi ai eparhiei.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

La final, credincioșii au fost binecuvântați prin stropire cu apă sfințită de către cei doi arhierei, nu înainte ca Înaltpreasfințitul Părinte Calinic să citească, alături de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, rugăciunile pentru dezlegare, pentru cei care suferă de depresie, una dintre cele mai prezente boli în societatea contemporană, precum și pentru cei care sunt încercați de patima consumului de substanțe interzise.

Irina Ursachi