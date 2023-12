O tânără în vârstă de 24 de ani a murit în urma accidentului care a avut loc noaptea trecută pe drumul care face legătura între Dumbrăveni și localitatea Bursuceni din comuna Verești. În urma impactului dintre două mașini, tânăra de 24 de ani a murit pe loc. Alți trei tineri au fost transportați cu răni grave la Spitalul Județean Suceava. Unul dintre aceștia, în vârstă de 24 de ani, soțul tinerei care a murit, a ajuns la spital cu multiple traumatisme, cu traumatism cranio cerebral grav, contuzii pulmonare și multiple fracturi. Bărbatul a rămas internat pe secția de ortopedie. Printre răniți se numără și un minor în vârstă de 17 ani, care a fost transportat la spital în stop cardio-respirator cu manevre de resuscitare în curs, politraumatizat, traumatism cranio-cerebral grav, contuzii pulmonare, multiple fracturi, el fiind internat pe secția de ati-neurochirurgie, cu prognostic rezervat.

Al treilea rănit a fost un tânăr de 21 de ani politraumatizat, cu traumatism cranio cerebral, contuzii pulmonare, multiple fracturi, unele deschise.