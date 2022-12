Un bărbat de 23 ani din Putna în timp ce conducea autoturismul pe strada Ștefan cel Mare, pe raza oraşului Vicovu de Sus a acroșat cu oglinda retrovizoare dreapta un tânăr în vârstă de 17 ani care se deplasa pe marginea părții carosabile.

În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a pietonului.

Pietonul a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul testării fiind de 0,00mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul testării fiind de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la Spitalul Mun. Rădăuţi unde i s-au recoltat două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală cu privire la săvârșirea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă faptă prev. şi ped. de art. 196 alin. (1) din Codul penal și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (2) din Codul Penal, cercetările fiind continuate de către polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus.