La data de 11 aprilie ora 00.18, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în timp ce executau serviciul de monitorizare, supraveghere și control al traficului rutier, pe strada Calea Transilvaniei au oprit pentru control autoturismul condus de către un localnic de 29 ani.

I s-a solicitat conducătorului auto să se supună testării cu aparatul etilotest, rezultatul acestei testări fiind negativ. În continuare, acestuia i s-a solicitat să urmeze autospeciala de poliție până la sediul Poliției Câmpulung Moldovenesc, unde acesta a fost testat cu aparatul DrugTest Drager 5000, rezultând faptul că acesta prezenta în organism substanța psihoactivă Methamphetamine.

Șoferul a fost condus la unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.