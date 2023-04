Marți la ora 16.00, un tânăr de 19 ani din Suceava, a condus autoturismul pe șoseaua de centură a municipiului Suceava, având direcția de deplasare dinspre D.N. 2 (loc. Pătrăuţi) către D.N. 17 (loc. Şcheia).

La un moment dat șoferul a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu parametul metalic care delimitează partea carosabilă, fiind ulterior proiectat în afara carosabilului. În urma impactului, au rezultat decesul conducătorului auto şi vătămarea corporală a celor 4 pasageri, toți cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunile de „ucidere din culpă” şi „vătămare corporală din culpă”.