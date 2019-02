Aseară, un tînăr de 20 de ani, din Șcheia, a fost urmărit și blocat în trafic de un echipaj de poliție, pe raza Sucevei, după ce nu a oprit mașina la semnalul regulamentar efectuat pe bulevardul Corneliu Coposu. Din verificări a rezultat că tînărul are permisul de conducere suspendat. Șcheianul este cercetat penal.

