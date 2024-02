În ultimul an, industria asigurărilor a întâmpinat o creștere a nevoilor consumatorilor, mai ales din rândul celor care achiziționează asigurarea auto obligatorie RCA, de a avea acces la instrumente de finanțare pentru aceste polițe de asigurare. Pentru a răspunde nevoilor în mod eficient, tbi bank a încheiat un parteneriat cu Otto Broker, prin care clienții pot cumpăra asigurări prin soluția Buy Now, Pay Later (BNPL) în 4 rate fără dobândă sau în 6-12 rate cu dobândă.

Soluțiile BNPL sunt ușor de accesat și permit consumatorilor să eșaloneze costul total al oricărei achiziții, în rate fără dobânzi sau comisioane, sprijinind astfel incluziunea financiară și socială. În acest fel, clienții pot face mai multe achiziții sau pot cumpăra produse cu valoare mai mare, în timp ce comercianții au acces la un nou instrument care poate satisface nevoile clienților.

„Creșterea primelor de asigurare în 2023, în contextul presiunilor inflaționiste, implică o nevoie tot mai mare pentru instrumente care să permită consumatorilor să își mențină nivelul de protecție financiară și să poată folosi în continuare mașinile personale pentru nevoile de mobilitate. Parteneriatul cu un jucător puternic cum este Otto Broker ne permite să fim mai aproape de clienții noștri și să îi ajutăm să aibă o soluție mai eficientă pentru a-și plăti asigurarea RCA”, spune Gergana Staykova, Market Leader, tbi.

Otto Broker este una dintre cele mai mari companii românești specializate în activități de brokeraj de asigurări, cu o gamă largă de produse, oferind consultanță specializată și soluții financiare adaptate nevoilor clienților. Compania are peste 130.000 de clienți, o rețea de vânzări de peste 30 de unități la nivel național și experiență de peste 22 ani pe plan local.

„Căutăm mereu soluții noi pentru nevoile clienților, iar accesul la rate pentru RCA a fost un subiect important anul trecut. Prin parteneriatul cu tbi, oferim persoanelor fizice o soluție eficientă pentru achiziționarea unei polițe de asigurare RCA. Pe parcursul proiectului pilot, am observat deja un interes crescut în rândul clienților pentru această opțiune de plată, care este disponibilă atât în agențiile noastre din toată țara, cât și pe site-ul nostru”, a spus Victor Sraer, Managing Partner, Otto Broker.