Pentru prima oară de la înființare, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava este invitat la Festivalul Internațional de Teatru de la Avignon, unul dintre cele mai importante și mai vizibile evenimente contemporane dedicate artelor spectacolului din lume. Ediția de anul acesta se desfășoară în perioada 5 – 25 iulie, iar bucuria noastră este cu atât mai mare cu cât vom participa cu două spectacole: „Rinocerii” de Eugène Ionesco și „Occident Express” de Matei Vișniec, ambele în regia lui Alain Timár.

Creat în 1947 de regizorul Jean Vilar, Festivalul de la Avignon a devenit o manifestare culturală teatrală majoră în Franța și a inspirat nenumărate alte festivaluri generând un pelerinaj artistic la nivel internaţional. Un fenomen de o amploare socio-culturală și economică foarte complexă, Festivalul Internațional de Teatru de la Avignon reprezintă cel mai puternic catalizator al schimburilor culturale dintre țări, cu prestigiul unui loc unde, timp de o sută de ani, au vieţuit papii şi aristocraţia papală și sentimentul că acolo s-au scris pagini impresionante de istorie.

În fiecare an, festivalul propune noi căutari estetice și experiențe care vorbesc despre importanța teatrului și a culturii în educația și evoluția umanității, iar programul festivalului aduce în fața publicului creații internaționale de ultimă oră, spectacole impresionante cu premiera la Avignon, lecturi, expoziții, filme și dezbateri pentru zeci de mii de iubitori de teatru de toate vârstele, toate acestea având loc în diferite și inedite locații de spectacol, reușind să transforme Avignonul în cea mai mare scenă de teatru din lume.

Ziua dedicată României va fi organizată de Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava sub egida „Roumanie, paroles d’aujourd’hui” în parteneriat cu Théâtre des Halles. Va fi o zi specială dedicată culturii românești, ce implică prezența unor personalități din lumea culturală internațională și reprezentanți ai autorităților locale din Avignon și Suceava.

Cultura lumii este într-un permanent dialog cu arta și cultura română, iar scopul nostru este provocarea unei confruntări și unui dialog direct cu publicul, lucru care se desfășoară atât de bine la Avignon.

Personalitate proeminentă a vieții teatrale franceze, Alain Timár este regizor, scenograf și director al Théâtre des Halles din Avignon și este recunoscut atât pentru spectacolele sale impresionante cât și pentru interesul și receptivitatea sa către alte culturi. Deținător a multiple premii și distincții onorifice, Alain Timár a montat, de-a lungul carierei sale, peste 60 de spectacole în Franța, Ungaria, Coreea de Sud, Statele Unite ale Americii, China, Spania, Italia precum și România, având expoziții în galerii de renume din Franța (Avignon, Paris) și Belgia.

Despre spectacolul „Rinocerii” pe care l-a montat la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, în 2018, Alain Timár ne spune: ”Rinocerita se propagă în noi, tăcută, cu tot cu efectele sale erozive. În acest context, toate personajele piesei sunt atinse de boală, cu excepția lui Bérenger care conștientizează pericolul și se împotrivește. (…) Iar dacă răul există (iar evidența n-o putem nega), opusul său, binele, trebuie și el să existe: asta vrea luptătorul imposibilului, Bérenger, să ne spună. El devine și simbolul luptei împotriva tuturor formelor de inumanitate, nedreptate și obscurantism, fie că sunt individuale sau colective, în interiorul ființei sale sau în societate. (…) Bérenger aduce un plus valorilor precum prietenia, relațiile sociale, dragostea, reinventează „umanismul” pentru lumea obișnuită. El îndrăznește să gândească, să reziste și să ne invite pe noi toți să facem la fel”.

Unul dintre cele mai importante texte ale dramaturgului Matei Vișniec, „Occident Express” este regizat de asemenea de Alain Timár, care ne prezintă viziunea sa artistică astfel: „Recurgînd la metafora unui tren de lux care nu mai circulă – celebrul Orient-Express – autorul ne vorbeşte despre fantasmele celor care, în Estul Europei, nu fac decât să se gândească la <minunile> Vestului. Ah, Occidentul şi democraţia sa împlinită! Acest Eldorado atât de râvnit! Cu tandreţe şi cu umor, Matei Vişniec ne propune o galerie de personaje care ard de dorinţa de a pleca, de a gusta din abundenţa occidentală, de a profita de societatea de consum, de a trăi în sfârşit, măcar o dată în viaţa lor, extazul libertăţii şi al reuşitei. Piesa „Occident Express” este de asemenea o călătorie iniţiatică în sens invers, în lumea Balcanilor (atât de departe, de necunoscută şi nu prea iubită), o radiografie lucidă a capitalismului sălbatic care a înlocuit în Est utopia comunistă. Această piesă mai este, nu în ultimul rînd, şi o reflecţie privind dificila apropiere dintre cele două Europe, separate de o jumătate de secol de istorie frământată”.

Poet, dramaturg, romancier, jurnalist, Matei Vişniec trăieşte în Franţa unde a lucrat ca jurnalist la Radio France Internationale. După căderea comunismului în 1989, activitatea lui Matei Vişniec s-a derulat între Franţa şi România, între două culturi şi două limbi, între Vest şi Est. Piesele sale sunt traduse în peste 30 de limbi şi s-au aflat pe afiş în peste 30 de ţări. Numeroase premii i-au răsplătit activitatea, începînd cu Premiul pentru poezie acordat de Uniunea Scriitorilor din România în 1984 pentru volumul „Înţeleptul la ora de ceai”. El a mai obţinut Premiul Academiei Române şi Premiul UNITER pentru întreaga activitate. În Franţa i s-a decernat Premiul presei la Festivalul Internaţional de Teatru de la Avignon, Premiul european al Societăţii Autorilor şi Compozitorilor Dramatici (SACD), precum şi Premiul de literatură europeană Jean Monnet.

„Pentru mulţi occidentali Europa de răsărit şi Balcanii rămîn zone enigmatice, greu de scos de sub anumite etichete… Scriind „Occident Express” am vrut tocmai să captez, prin limbajul teatrului, unele dintre aceste carenţe comunicative şi unele dintre aceste clişee… Evident, nu puteam ocoli nici tema fascinaţiei pe care o suscită Occidentul. Pînă la un punct ea este justificată, dar poate duce şi la un fel de orbire… Există un efort reciproc care ar trebui făcut. Vestul ar trebui să înţeleagă mai bine ce s-a întîmplat în Europa de răsărit şi de ce răsăritenii sunt încă mutilaţi de cumplita experienţă comunistă impusă de Uniunea Sovietică. Şi esticii însă ar trebui să adopte nu doar forma ci şi conţinutul democraţiei occidentale şi să lupte prin exemple personale împotriva corupţiei şi pentru prezervarea libertăţii.” – Matei Vișniec

Acest proiect este cofinanțat de Institutul Cultural Român, prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional.

Institutul Cultural Român nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.