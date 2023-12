The Story of Autism este asociația care reușește să ofere o perspectivă autentică și profundă asupra vieții cu autism, sensibilizând astfel societatea și oferind sprijin și încurajare celor implicați.

,,Shadow” este un exemplu elocvent al modului în care arta și creativitatea pot fi folosite pentru a aduce în prim plan trăirile și experiențele persoanelor cu autism, contribuind la o mai bună înțelegere și acceptare a acestora în societate.

“Elevii claselor V-VIII de la Școala Gimnazială Nr. 1 Gruiu, judeţul Ilfov au fost martorii acestei povești incredibile. Această experiență teatrală, pusă în scenă de Asociația The Story of Autism, a adus în fața elevilor o poveste fascinantă despre curaj, integrare și susținere.

Spectacolul a avut ca personaj principal o mamă incredibilă, care interpreta rolul umbrei copilului său cu autism. Ea s-a confruntat cu provocări neobișnuite și, uneori, cu lipsa de înțelegere din partea societății. Profesorii și colegii de clasă ai copilului nu au fost întotdeauna toleranți sau dispuși să accepte diferențele, ceea ce a adăugat un surplus greutăților deja existente în viața mamei.

Cu toate acestea, interpretarea impresionantă a mamei a evidențiat puterea ei interioară de a lupta și a învăța să facă față situațiilor dificile. Ea a fost un exemplu de curaj și dedicare, demonstrând că dragostea unei mame poate depăși orice obstacol și că ea este capabilă să-și susțină copilul în cele mai dificile momente.” – spune Consilierul educativ Matei Cosmina Alexandra.

Spectacolul de teatru ,,Shadow” face parte din proiectul “arta pentru incluziune“ finanțat prin programul în stare de bine, susținut de Kaufland Romania și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Shadow – a ajuns în 12 școli atât din Ilfov cât și din București, elevii au fost deschiși fată de acest proiect, au înțeles importanta interacțiunii și solidarității, prin intermediul unui simplu joc. Au înțeles cum să se joace și să interacționeze cu un copil cu autism, contribuind astfel la integrarea copiiilor în societate.

„Copilul cu autism se confruntă adesea cu dificultăți în a fi acceptat și integrat în societate din cauza lipsei de înțelegere și de educare a oamenilor din jurul său. În loc să primească sprijin, acești copii sunt adesea marginalizați și izolați, ceea ce poate agrava afecțiunea lor. Este important să recunoaștem că un copil cu autism/copil cu nevoi speciale nu reprezintă un pericol pentru copilul tipic, dimpotrivă, ei se pot ajuta reciproc în procesul lor de dezvoltare. The Story of Autism aduce în atenția copiilor și a cadrelor didactice cât mai multe reprezentații care să prezinte realitățile și provocările cu care se confruntă persoanele cu autism. Prin educarea și sensibilizarea publicului, se poate contribui la integrarea și acceptarea acestora în societate, oferindu-le șansa unei vieți mai împlinite și inclusive.”- a declarat Alexandra Dreghiciu, fondatoarea asociației.

Știm cu toții că binele se face în liniște, dar binele făcut de The Story of Autism trebuie spus întregii țări, copiii cu autism nu trebuie să mai simtă disconfortul de a nu fi acceptați în societate. Întreaga societate trebuie să înțeleagă că un copil cu nevoi speciale are nevoie de ajutorul tuturor. Bunătatea nu este doar în luna magică a sărbătorilor, bunătatea trebuie să fie prezentă în viețile noastre.

Multumim echipei implicată în acest proiect minunat: actorilor: Vlad Linta, Elisa Pirvan, Daria Pentelie, Mihaela Velicu şi regizorului: Mara Oprea.