Într-un moment în care cinematografia română are nevoie, mai mult decât oricând, de încurajarea tinerelor talente şi a pregătirii lor pentru rigorile unui sistem de producţie şi distribuţie aflat în permanentă schimbare, Festivalul Internațional de Film Transilvania anunță deschiderea înscrierilor pentru atelierul Transilvania Talent Lab (TTL), deschis în acest an tinerilor până în 35 de ani, regizori, scenariști sau producători din România sau Republica Moldova, absolvenți ai unei facultăți de profil sau care au o minimă experiență relevantă în domeniu.Înscrierile au loc până pe 3 iunie.

TTL a fost înființat acum 10 ani cu scopul de a ajuta la perfecţionarea unor tineri cineaşti, la descoperirea unor talente noi şi la dezvoltarea unor proiecte aflate in lucru în faze diferite de producţie. Între regizorii deja afirmați care au participat la programul TTL îi amintim pe Ruxandra Ghițescu, Monica Stan, Marius Olteanu, Andreea Borțun sau Cristina Groșan. După patru ediții de succes, TTL s-a concentrat de-a lungul următoarelor ediții pe formarea și profesionalizarea celor interesați de programarea și managementul sălilor de cinema, iar din 2022 programul revine în formatul gândit inițial, destinat tinerilor cineaști.

Transilvania Talent Lab se va desfăşura în perioada 21-25 iunie. Timp de 5 zile, la Cluj, 12 oameni pasionaţi de film vor parcurge toate etapele realizării unui film. Ei vor participa la proiecţii speciale din cadrul TIFF, seminarii şi masterclass-uri despre regie, scenariu, producţie, surse de finanțare, marketing, platforme streaming sau strategii de festival şi vor avea şansa de a discuta proiectele lor concrete cu specialişti renumiţi din industria filmului, români şi străini, prezenţi la TIFF.

„Transilvania Talent Lab se reinventează dar, de fapt, revine la misiunea inițială, aceea de a-i ajuta pe cei tineri să-și găsească mai ușor drumul, să aibă parte de un ghidaj profesionist din partea unor experți și cineaști deja apreciați pe plan internațional. Schimbările majore din ultimii ani (influența platformelor de streaming în tot ciclul realizării filmelor, explozia de filme independente, realizate fără ajutor de la CNC, diversificarea genurilor abordate în filmul românesc) ne-au convins că e oportun să continuăm investiția în educația tinerelor talente, cu atât mai mult cu cât, an de an, apar filme remarcabile care confirmă pe plan internațional și arată că România este în continuare pe val. Obiectivul TTL în următorii ani este acela de a deveni un program tailor-made care să se desfășoare pe durata întregului an, prin care TIFF să sprijine dezvoltarea celor mai bune proiecte prezentate în TTL”, declară Tudor Giurgiu, preşedintele festivalului.

Transilvania Talent Lab este structurat în 3 module de lucru, adresate tuturor participanţilor, indiferent de domeniul din care provin: Dezvoltare (dezvoltarea unui proiect cinematografic), Producţie (producerea unui proiect cinematografic) şi Marketing/Distribuţie & Festivaluri.

Înscrierile pentru Transilvania Talent Labse derulează în perioada 20 mai – 3 iunie. Toţi cei interesaţi să participe trebuie să se înscrie online pe www.tiff.ro, urmând paşii aplicaţiei electronice: https://tiff.ro/inscrieri-transilvania-talent-lab

Regulamentul complet poate fi consultat aici: https://tiff.ro/ttl/regulament