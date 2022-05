În cursul zilei de miercuri, 18 mai 2022, o echipă de medici ai sectiei de Ortopedie a efectuat o interventie de reconstructie acetabulara a hemibazinului stang folosind alogrefe osoase structurale si morcelate, provenite de la banca de tesuturi Colentina, fixate cu un sistem modern de ranforsare acetabulara, precum si reconstructia soldului stang cu o proteza totala de sold cu dubla motilitate, in scopul refacerii atat a lungimii membrului inferior afectat, cat si a redarii functionalitatii si stabilitatii soldului stang. Interventia chirurgicala a durat 4 ore, pacientul fiind stabil hemodinamic la finalul acesteia. Pacientul in varsta de 64 de ani a suferit in urma cu 7 luni un traumatism sever la nivelul soldului si hemibazinului stang, prin cadere de la inaltime ( de pe bicicleta intr-un sant adanc de 2 metri ), in urma impactului rezultand o fractura cominutiva de acetabul stang si o fractura de col femural stang cu protruzie intrapelvina a capului femural stang.

Pacientul a fost selectat si propus pentru interventie chirurgicala de reconstructie acetabulara si artroplastie totala de sold in urma cu 2 luni, acesta fiind monitorizat clinic si paraclinic pana la momentul interventiei, inclusiv pentru depistarea oricaror dezechilibre metabolice sau agenti infectiosi care ar putea conduce la complicatii postoperatorii. S-au facut demersuri pentru achizitionarea atat al implantului de reconstructie acetabulara, cat si a protezei totale cu dubla motilitate din fondurile Programului National de Ortopedie, program derulat in permanenta de catre sectia de Ortopedie.

De asemenea, au inceput demersurile pentru obtinerea de alogrefa osoasa de la Banca de Tesuturi Colentina Bucuresti, avand sustinerea permanenta a d-nului dr. Andrei Nica, coordonatorul bancii. In continuare, pacientul va incepe in sectia de Ortopedie, in cadrul procesului de ingrijiri postoperatorii, un program intensiv de recuperare functionala precoce, prin mobilizarea articulara precoce a membrelor inferioare, cu ajutorul kinetoterapeutului si a atelelor motorizate de tip Kinetec, pe care sectia le are in dotare. Ulterior, dupa externare, pacientul va continua in mod constant kinetoterapia, atat pentru recuperarea mobilitatii articulare, cat si pentru refacerea tonicitatii musculare, urmand ca mersul cu sprijin progresiv pe membrul inferior operat sa fie initiat dupa o perioada de 6-8 saptamani de la operatie.

Procedura chirurgicala efectuata are o aplicabilitate deosebit de ridicata in cadrul chirurgiei de revizie a soldului, atat pentru refacerea defectelor osoase acetabulare, cat si pentru refacerea stabilitatii articulare, constituind un pas important realizat de catre medicii acestei sectii pentru cresterea nivelului tehnic si calitativ al acestor tipuri de interventii extrem de complexe. Sectia Ortopedie a spitalului judetean Suceava este singura sectie de profil din Moldova care este acreditata atat sa recolteze tesut osos de la donatorul viu, precum si sa efectueze proceduri de transplant osos si tendinos cu alogrefe provenite de la Banca de Tesuturi Colentina, unitate cu care spitalul nostru prezinta protocol de colaborare inca din anul 2016.

Echipa chirurgicala a fost formata din 3 medici primari ortopezi: dr. Petrasuc Sorin, dr. Bandac Razvan, dr. Baitoc Loredana, anestezia rahidiana fiind realizata de catre dr. Stanescu Dorin, medic primar ATI. Conducerea Spitalului Judetean „ Sf. Ioan cel Nou ” Suceava sustine si investeste resurse majore in cresterea calitatii actului medical, diversificarea interventiilor si specialitatilor din spital. De asemenea spitalul beneficiaza de o infrastructura si baza materiala moderna, iar conducere unității spitalicești a anunțat că obiectivul permanent este si va fi in continuare cresterea si mentinerea calitatii actului medical la standarde cat mai inalte.