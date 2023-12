Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prelungește atmosfera de sărbătoare și în luna ianuarie, când publicul este așteptat să se bucure de comedii și de unele dintre cele mai apreciate producții ale Naționalului sibian.

La finalul primei săptămâni din 2024, TNRS prezintă comediile „Îmi place cum miroși” și „Moroi”, iar de-a lungul lunii, iubitorii de teatru se vor putea bucura de premierele de la finalul lui 2023: „Pescărușul”, „Neînțelegerea”, „O, ce zile frumoase!”, „Cuplu” și „Conu Leonida față cu Reacțiunea… o fandacsie cu Efimița”, alături de multe alte spectacole apreciate din repertoriul TNRS.

„Împreună am redescoperit în acest an Miracolul Creației sub care stă forța de neoprit a teatrului și frumosului! Tot împreună am convingerea că vom reuși, grație Prieteniei care ne aduce laolaltă, să construim în continuare punți care să creeze un spațiu al libertății și dialogului. La mulți ani tuturor! Crăciun fericit și un An Nou cu sănătate, bucurie și lumină!” – Constantin Chiriac, director general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Biletele pentru spectacolele din luna ianuarie au fost puse în vânzare la Agenția Teatrală din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 17, și online, pe www.tnrs.ro.

PROGRAMUL LUNII IANUARIE

5 ianuarie, ora 19:00

Îmi place cum miroși!

De: Neil Simon

Regia: Șerban Puiu

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

6 ianuarie, ora 17:00

Moroi

De: Cătălin Ștefănescu, Ada Milea

Regia: Alexandru Dabija

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

7 ianuarie, ora 17:00

Moroi

De: Cătălin Ștefănescu, Ada Milea

Regia: Alexandru Dabija

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

11 ianuarie, ora 19:00

Am angajat un ucigaș profesionist

De: Aki Kaurismäki

Regia: Radu-Alexandru Nica

Spectacol prezentat în limba germană, cu traducere în limba română

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

12 ianuarie, ora 19:00

Cuplu

De: Edna Mazia

Regia: Bogdan Sărătean

Sala Studio

Str. Emil Cioran, nr. 1A

Preț: 30/ 25 lei

12 ianuarie, ora 19:00

Conu Leonida față cu Reacțiunea… o fandacsie cu Efimița

După I.L. Caragiale

Regia: Mariana Cămărășan

Centrul Cultural Habitus

Piața Mică, nr. 4

Preț: 30/ 25 lei

13 ianuarie, ora 17:00

Pescărușul

De: A. P. Cehov

Regia: Dumitru Acriș

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

14 ianuarie, ora 17:00

Pescărușul

De: A. P. Cehov

Regia: Dumitru Acriș

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

18 ianuarie, ora 19:00

INIMĂ DE TÂMPLAR: Povestea unui sas transilvănean

Scris și regizat: Sarah Brown

Catedrala Evanghelica C.A. Sfanta Maria, Sibiu

Preț: 30/ 25 lei

19 ianuarie, ora 19:00

Neînțelegerea

De: Albert Camus

Regia: Bobi Pricop

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

20 ianuarie, ora 17:00

O, ce zile frumoase!

De: Samuel Beckett

Regia: Mariana Cămărășan

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

21 ianuarie, ora 17:00

Jocul de-a vacanța

De: Mihail Sebastian

Regia: Florin Coşuleţ

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

25 ianuarie, ora 19:00

you • tópia

De: Florian von Hoermann

Regia: Edith Buttingsrud, Florian von Hoermann

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

26 ianuarie, ora 19:00

Conferința iraniană

De: Ivan Vîrîpaev

Regia: Bobi Pricop

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

27 ianuarie, ora 17:00

Iubire cu năbădăi

De: Marc Camoletti

Regia: Șerban Puiu

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

28 ianuarie, ora 17:00

Iubire cu năbădăi

De: Marc Camoletti

Regia: Șerban Puiu

Sala Mare TNRS

B-dul Corneliu Coposu, nr. 2

Preț: 30/ 25 lei

30 ianuarie, ora 19:00

Conu Leonida față cu Reacțiunea… o fandacsie cu Efimița

După I.L. Caragiale

Regia: Mariana Cămărășan

Centrul Cultural Habitus

Piața Mică, nr. 4

Preț: 30/ 25 lei