Potrivit unui comunicat de presa din luna august, Samsung a conceput o toaleta sigura si eficienta care poate transforma deseurile in cenusa. Tehnologia raspunde unei provocari lansata in 2011 de Fundatia Bill & Melinda Gates, iar prototipul face parte din Reinvent the Toilet Challenge.

Intr-o declaratie din 2018 pe site-ul gatesfoundation.org, Doulaye Kone, director adjunct la apa, salubritate si sanatate la Fundatia Gates, a subliniat ca exista 4.5 miliarde de oameni pe glob care nu au acces la un sistem de canalizare adecvat. De asemenea, el a subliniat necesitatea de a gasi o solutie pentru a rezolva cat mai repede problema.

UNICEF si OMS trag semnale de alarma

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii si UNICEF, aproape 3.6 miliarde de oameni folosesc in prezent instalatii sanitare insalubre. Acest lucru cauzeaza decesul a jumatate de milion de copii cu varsta sub 5 ani din cauza bolilor diareice cauzate de lipsa apei potabile si de igiena precara.

Samsung preia provocarea!

Dupa 3 ani de cercetare si dezvoltare, Samsung vine cu un prototip de uz casnic care poate rezolva problema. Produsul este eficient din punct de vedere energetic si indeplineste performantele cerute de Fundatia Bill & Melinda Gates.

Tehnologia toaletei care transforma in cenusa excrementele include tehnologii de tratare termica si bioprocesare care distrug agentii patogeni si fac deseurile sigure pentru mediu. De asemenea, apa tratata poate fi complet reciclata. Deseurile solide sunt deshidratate, uscate si transformate in cenusa, in vreme ce deseurile lichide sunt tratate si purificate printr-un proces de purificare biologica.

Samsung se ocupa de facilitarea productiei in masa

Prin urmare, dupa mai bine de trei ani de munca sustinuta, Samsung a reusit sa creeze un prototip de uz casnic cu componente modulare si tehnologia necesara. Acum mai ramane sa fie produs si in masa.

Pentru a o putea folosi fara probleme Samsung ofera licente fara drepturi de autor pentru brevetul toaletei care transforma deseurile in cenusa tarilor in curs de dezvoltare. De asemenea, mentine o colaborare stransa cu Fundatia Bill & Melinda Gates pentru a ajuta la productia in masa a prototipului. Firma a mai mentionat ca cele doua organizatii vor lucra impreuna pentru a gasi partenerii industriali care vor sa comercializeze produsul, dupa ce designul va fi optimizat pentru productia in serie.

Fundatia Gates face un prim pas in rezolvarea unei probleme globale grave

Prin initiativa Reinvent the Toilet Challenges, Fundația Gates a urmarit sa incurajeze progrese tehnologice care sa rezolva problemele grave cauzate de insalubritate. Cel mai recent prototip Samsung de toaleta care transforma excrementele in cenusa ar putea schimba jocul pentru tarile in curs de dezvoltare pentru care au nevoie de aceasta tehnologie. Astfel, deseurile umane nu vor mai fi o problema si nici nu vor mai dauna mediului, iar acest lucru este unul cat se poate bun.

Urmeaza sa vedem daca se va trece la productia in masa sau aceasta toaleta revolutionara va ramane doar un prototip ingenios care nu va vedea lumina zilei niciodata…