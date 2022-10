In ultima perioada Mark Zuckerberg a primit din ce in ce mai multe semne de avertizare in legatura cu incursiunea in metavers care pare sa puna la incercare viitorul companiei. CEO-ul Meta a declarat inca de anul trecut, cand a schimbat numele companiei din Facebook, ca in cel mult 10 ani metaversul va deveni mainstream. Insa, initiativele pe care le-a luat pana acum sunt costisitioare si par sa dezamageasca publicul, devenind un pariu riscant.

Zuckerberg a intampinat blocaje severe

Conform publicatiilor The Wall Street Journal si The New York Times, viziunea lui Zuckerberg s-a lovit de piedici severe iar incertitudinea economica l-a fortat sa inghete angajarile si sa ia diverse masuri care au surprins angajatii. Sursele spun ca pana acum, Meta a investit peste 15 miliarde de dolari in proiectul vizionar al lui Zuckerberg si ca lucrurile nu merg in directia dorita, fiind un pariu pe viitor care pune compania in pericol.

Chiar daca Zuckerberg il vede ca pe tehnologia viitorului, motiv pentru care a schimbat chiar si numele companiei, majoritatea oamenilor nu inteleg ce este metaversul si nu se grabesc sa intre in el. Cu atat mai mult cu cat, pentru a te conecta la lumea virtuala Horizon, sunt necesare casti speciale Meta Quest care costa in jur de 400 de dolari si sunt mai greu accesibile publicului larg.

Utilizatorii sunt nemultumiti

Conform WSJ, Meta a intrerupt luna trecuta lansarea de noi functii pentru Horizon. Acest lucru are in spate plangerile utilizatorilor care se sunt frustrati de faptul ca nu gasesc in mediul virtual persoane cu care sa interactioneze.

In prezent, Horizon are 200.000 de utilizatori activi lunar, adica cu mult mai putin decat erau preconizati de Meta. 9% din lumile virtuale construite pe platforma sunt vizitate doar de 50 de utilizatori, iar cele mai multe dintre acestea nu sunt deloc vizitate. Majoritatea utilizatorilor renunta dupa prima luna si peste jumatate dintre casti nu mai sunt utilizate in cel mult 6 luni.

Un alt factor care descurajeaza utilizatorii sa descopere lumea virtuala este cresterea pretului castilor Quest cu 100 $. Acest lucru are drept cauza faptul ca aplicatiile gratuite din care Meta nu obtine venituri sunt mai populare decat jocurile premium.

Totul este atat de haotic incat nici echipa Horizon nu foloseste aplicatia

Conform ziarului online Insider, exista notificari interne care spun ca aplicatia metaverse a lui Mark Zuckerberg are probleme atat de mari de calitate si de performanta incat nici angajatii nu o folosesc. Vishal Shah, VP Metaverse al companiei a declarat intr-un memoriu ca daca angajatii nu iubesc produsul si evita sa il foloseasca, cum ar putea sa se astepte sa fie bine primit de public.

Calitatea generala si grafica Horizon Worlds au fost aspru criticate

In august, cand Zuckerberg a impartasit cu utilizatorii din Franta si din Spania avatarul sau in Horizon Worlds, a fost asaltat de numeroase reactii negative. Acestea criticau calitatea graficii care este comparabila cu cea din jocurile video din anii ‘90. Chiar daca Zuckerberg a sustinut ca grafica Horizon este capabila de mai mult si a prezentat varianta actualizata la conferinta anuala Connect organizata de Meta in 11 octombrie, parerile inca nu sunt cele mai bune.

Personalul Meta nu avea casti VR

Conform The New York Times, Mark Zuckerberg a facut presiune pe echipele de la Meta ca sa organizeze si sa participe la cat mai multe intalniri virtuale pentru a se obisnui cu aplicatia si a o agrea, dar multi dintre ei nu aveau casti VR. Acestia au trebuit sa se grabesaca sa isi cumpere casti si sa le inregistreze in aplicatie, inainte ca managerii sa isi dea seama.

Prin urmare, experimentul metavers nu are un inceput promitator iar Mark Zuckerberg pare sa fi facut un pariu riscant cu viitorul.